Fabrizio Romano: Ajax, PSV én AZ azen op mandekker uit Eredivisie-kelder

Maandag, 15 mei 2023 om 08:58 • Tom Rofekamp • Laatste update: 09:06

Xavier Mbuyamba staat in de belangstelling van vrijwel de gehele Eredivisie-top. Volgens Fabrizio Romano vormen Ajax, PSV en AZ slechts een enkeling van de clubs die de talentvolle stopper van FC Volendam op de radar hebben staan. Mbuyamba is dit seizoen een van de lichtpuntjes bij het Andere Oranje en kopte zijn ploeg zaterdag nog eigenhandig naar waarschijnlijke handhaving in de Eredivisie. Hij staat pas een jaar onder contract in het Kras Stadion.

Mbuyamba is pas bezig aan zijn eerste seizoen op het hoogste niveau. De 21-jarige Limburger kende daarvoor een opvallend carrièreverloop. In het seizoen 2018/19 debuteerde Mbuyamba al voor MVV Maastricht, op de leeftijd van zestien jaar. Na elf duels besloot Barcelona hem voor 310.000 euro naar Catalonië halen. Mbuyamba kon daar niet opboksen tegen de concurrentie en stapte al naar een jaar over naar Chelsea. Ook in Londen sneeuwde hij echter onder.

Volendam zag zijn kans schoon en haalde Mbuyamba begin deze jaargang terug naar Nederland. Daar veroverde de mandekker direct een basisplaats onder trainer Wim Jonk. Ondanks het vele aantal tegendoelpunten van Volendam (66; alleen Excelsior doet het slechter) zien veel clubs potentie in Mbuyamba. Hoeveel hij moet kosten is niet bekend, maar Transfermarkt taxeert hem ieder geval op een marktwaarde van 1,3 miljoen euro.

Daarmee is de Nederlands jeugdinternational de op een na waardevolste speler van Volendam, na Carel Eiting (2,5 miljoen euro). Mocht hij besluiten te blijven, lijkt hij zich op te mogen maken voor nog een seizoen Eredivisie-voetbal. Met zijn vierde en vijfde doelpunt van het seizoen kopte Mbuyamba Volendam zaterdag eigenhandig richting een 2-1 zege op Sparta Rotterdam. De teller staat voor Mbuyamba tot nog toe op 28 duels in Volendamse dienst.