Fabinho staat perplex en laat peperduur cadeau van fan op de grond vallen

Dinsdag, 15 augustus 2023 om 13:46 • Jordi Tomasowa

Social media vormen anno 2023 een hoeksteen van de samenleving. Topspelers als Lionel Messi, Memphis Depay en Cristiano Ronaldo, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen. Bijzondere voetbalmomenten gaan bovendien razendsnel de hele planeet over. Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Fabinho beleefde maandag een succesvol debuut namens Al-Ittihad. De 29-jarige Braziliaan, die eerder deze zomer voor circa 46 miljoen euro overkwam van Liverpool, vormde tijdens het gewonnen competitieduel met Al-Raed (0-3) een middenveld met N'Golo Kante. Fabinho kreeg na afloop een bijzonder cadeau van supporter én journalist Ibrahim Al-Faryan.

De man gaf Fabinho een peperdure Rolex, waarop de middenvelder enigszins verbaasd maar ook dankbaar reageerde. "Serieus? Meen je dit nou? Enorm bedankt", zei Fabinho tegen de supporter. Op het moment dat de debutant weg wilde lopen, liet hij de Rolex - die kennelijk niet goed om zijn pols zat - nog vallen.