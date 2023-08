FA komt met rigoureuze maatregelen om wangedrag op het veld in te perken

The Football Association (FA) heeft een handvest gepubliceerd met daarin enkele maatregelen om het wangedrag van trainers en spelers in het Engelse voetbal in te perken. Een van de belangrijkste punten uit het opgestelde handvest is dat wanneer een ploeg met meer dan twee spelers komt protesteren bij de scheidsrechter, zij allemaal een gele kaart krijgen.

Ook staat er in de aangescherpte voorschriften dat managers het veld niet meer mogen betreden om de scheidsrechter te confronteren, ook niet tijdens de rust of na afloop van een duel. Verder mogen trainers en andere stafleden geen gebruik meer maken van technologie om beslissingen van leidsmannen in twijfel te trekken. Denk hierbij aan de iPad, die veel assistent-managers in hun handen hebben bij wedstrijden van de Premier League.

Daarnaast is het vanaf komend seizoen ten strengste verboden om een opstootje te veroorzaken. Ook mogen spelers absoluut niet meer in de persoonlijke ruimte van een scheidsrechter komen, laat staan hem of haar aanraken. Gebeurt dit toch, mag de arbiter besluiten om een gele of zelfs een rode kaart te trekken. Clubs die de nieuwe regels vaak overtreden, kunnen een torenhoge boete opgelegd krijgen van de Engelse bond.

Marco van Basten juicht de nieuwe maatregelen van de FA toe, zo laat hij weten in gesprek met het Algemeen Dagblad. “Geweldig dat de Engelse FA, ondanks de slappe houding van de FIFA, het voetbal op deze manier helpt en beschermt. Het is de hoogste tijd dat het gedrag van spelers onderling en richting de scheidsrechter wordt aangepakt. Ook in Nederland. Hopelijk volgt de KNVB dit voorbeeld.”