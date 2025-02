FA komt 2 dagen na Everton - Liverpool met onheilspellend nieuws voor Arne Slot

Everton, Liverpool, Arne Slot en Sipke Hulshoff zijn allen aangeklaagd na de tumultueus verlopen slotfase van de Merseyside Derby, zo maakt de FA vrijdag wereldkundig. Slot, Hulshoff én Curtis Jones kregen kort na het laatste fluitsignaal een rode kaart voorgehouden door arbiter Michael Oliver.

Slot was woedend na de 2-2 van James Tarkowski in de 98ste minuut en liet dat duidelijk merken richting de vierde official. De manager van Liverpool liep daarna richting Oliver en gaf hem demonstratief een hand. De scheidsrechter was daar niet van gediend en trok een rode kaart. Ook Hulshoff, Jones en Abdoulaye Doucouré (Everton) zagen rood.

De FA leek Slot donderdag voor twee wedstrijden te schorsen, maar verwijderde dat bericht al snel weer van de website. Een dag later wordt de Nederlandse trainer alsnog aangeklaagd, al is nog niet bekend welke schorsing de manager van de koploper in de Premier League moet uitzitten.

''De Liverpool-manager zou na afloop van de wedstrijd op ongepaste wijze hebben gehandeld en/of beledigende en/of beledigende woorden en/of gedrag hebben gebruikt jegens zowel de scheidsrechter als een assistent-scheidsrechter'', zo valt te lezen in het statement van de Engelse voetbalbond.

''Er wordt beweerd dat de assistent-manager van Liverpool (Hulshoff, red.) op ongepaste wijze heeft gehandeld en/of beledigende en/of beledigende woorden en/of gedrag jegens een wedstrijdofficial heeft gebruikt, wat tot zijn wegsturen heeft geleid. Verder wordt beweerd dat hij ongepast heeft gehandeld en/of beledigende en/of beledigende woorden en/of gedrag heeft gebruikt jegens een wedstrijdofficial nadat hij uit het veld was gestuurd'', aldus de FA.

De FA benadrukt dat alle betrokken partijen tot woensdag 19 februari de tijd hebben om met een verweerschrift te komen. Slot heeft nog niet officieel gereageerd op het feit dat de Engelse voetbalbond hem heeft aangeklaagd voor zijn gedrag na afloop van Everton - Liverpool. Voorlopig zit hij zondag op de bank tegen Wolverhampton Wanderers.

“De emoties kregen de overhand”, vertelde Slot vrijdag op de persconferentie. “Dit soort dingen (de extra tijd, red.) gebeuren vaker. Als ik terugkijk op het moment, dan had ik dat graag anders gedaan. Het is niet netjes van me. Het onderzoek loopt nog en dat wil ik niet verstoren. Het enige wat ik hoop, is dat ik het de volgende keer beter doe.”

Mochten Slot en Hulshoff inderdaad worden geschorst, dan is John Heitinga voor enige tijd de eindverantwoordelijke op de bank van Liverpool. De voormalig verdediger van onder meer Ajax en Oranje is sinds vorig jaar zomer de rechterhand van Slot op Anfield.