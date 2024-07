FA denkt aan Tottenham-manager Postecoglou voor bondscoachschap Engeland; Wiegman géén optie

De Engelse voetbalbond (FA) gaat Ange Postecoglou naar alle waarschijnlijkheid op het lijstje plaatsen van mogelijke opvolgers van Gareth Southgate, zo meldt The Telegraph. De inmiddels voormalig bondscoach van the Three Lions besloot na de verloren EK-finale tegen Spanje (2-1) op te stappen. Postecoglou wordt al jaren intensief gevolgd door de FA, die in Sarina Wiegman in ieder geval geen opvolger voor Southgate ziet.

Postecoglou maakte begin vorig seizoen zijn intrede in de Premier League als manager van Tottenham Hotspur. De Australiër maakte een prima indruk, ondanks het feit dat the Spurs vijfde eindigden en komend seizoen dus niet uitkomen in de Champions League.

John McDermott, de technisch directeur van de FA, volgt de carrière van Postecoglou al jaren intensief en is een bewonderaar van het werk van de Australiër. McDermott moet na het vertrek van Southgate op zoek naar een opvolger en is bezig met het opstellen van een shortlist. De FA neemt echter geen overhaaste beslissingen en het kan derhalve even duren voor er een definitieve opvolger van Southgate gepresenteerd wordt.

Postecoglou, die nog tot medio 2027 vastligt bij Tottenham, voldoet aan de criteria die McDermott wil zien in de nieuwe bondscoach. De FA wil een trainer die spelers individueel goed kan managen en voort kan borduren op de cultuur die Southgate heeft geïntroduceerd bij de nationale ploeg. De FA staart zich echter niet blind op één kandidaat. Bovendien worden er geen overhaaste beslissingen genomen.

Het is dan ook goed mogelijk dat er een interim-coach voor de groep staat wanneer Engeland het in september in het kader van de Nations League opneemt tegen Tsjechië en Finland. Engelands Onder 21 manager, Lee Carsley, die dat team naar de Europese titel leidde, lijkt op dit moment een grote kandidaat te zijn voor de rol van interim-bondscoach, als het daadwerkelijk zover komt.

Carsley is bovendien een kandidaat om het stokje van Southgate definitief over te nemen, al geldt hij niet als topkandidaat. Naast Carsley en Postecoglou staan ook Mauricio Pochettino, Graham Potter en Eddie Howe hoog aangeschreven bij de Engelse voetbalbond. Newcastle United, de huidige werkgever van Howe, heeft al te kennen gegeven niet mee te willen werken aan een vertrek van Howe, al kan de club voor een lastige keuze komen te staan als Howe benaderd wordt.

Potter en Pochettino, die momenteel geen club of land trainen, zouden wel oren hebben naar de baan. Daarnaast zou ook Thomas Tuchel een dienstverband bij de FA zien zitten. De Duitser, die eveneens clubloos is, heeft net als Potter en Pochettino een rijk verleden als manager in de Premier League.

De FA gelooft dat er sterke interesse in de baan zal zijn gezien de goede prestaties van Engeland de afgelopen jaren. Met twee EK-finales, de halve finale op het WK en de talentvolle groep Engelse spelers gelooft de FA dat er aan sterke kandidaten geen gebrek zal zijn.

Wiegman en Klopp

Volgensis Sarina Wiegman in ieder geval geen optie als opvolger van Southgate. De Nederlandse verricht uitstekend werk bij de nationale vrouwenploeg van Engeland, waar zij onlangs haar contract verlengde tot medio 2027.

Jürgen Klopp zal ook niet de nieuwe bondscoach van Engeland worden. Volgens Sky Sport blijft de voormalig succestrainer van Liverpool ondanks interesse van de FA bij zijn beslissing om een sabbatical aan te gaan. Eerder bedankte hij ook al vriendelijk voor de positie van bondscoach van de Verenigde Staten.