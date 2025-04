'FA besluit wat te doen met Gakpo na tonen religieuze tekst in kampioensduel Liverpool'

Cody Gakpo scoorde zondag in de kampioenswedstrijd van Liverpool tegen Tottenham Hotspur (5-1) en trok toen zijn shirt uit. Daaronder was een shirt met de tekst 'I belong to Jesus' zichtbaar. De actie heeft een klein doch ongevaarlijk staartje voor de vleugelaanvaller van de kersverse kampioen van Engeland.

De FA, de Engelse voetbalbond, wil niet dat spelers tijdens wedstrijden religieuze, politieke of persoonlijke uitingen, statements of afbeeldingen tonen aan de bezoekers in het stadion en de televisiekijkers. Gakpo ontvangt hiervoor volgens The Athletic geen sanctie, maar is per brief wel herinnerd aan de geldende regels.

De FA vindt een straf niet nodig in dit geval. Gakpo kreeg wel zoals gebruikelijk een gele kaart na het uittrekken van zijn shirt. De Oranje-international had kort daarvoor voor de 3-1 voor Liverpool gezorgd.

Liverpool liep daarna uit naar een 5-1 overwinning op het volgepakte Anfield. Hierdoor veroverde het team van manager Arne Slot voor de twintigste keer in de clubhistorie de landstitel.

Gakpo volgde met de christelijke tekst op zijn shirt het voorbeeld van Kaká. De Braziliaanse middenvelder toonde dezelfde woorden als de Liverpool-aanvaller toen hij in 2007 met AC Milan de Champions League had veroverd.

Hetzelfde overkwam Marc Guéhi, aanvoerder van Crystal Palace, eerder dit seizoen. Hij werd op de vingers getikt vanwege christelijke uitingen op zijn aanvoerdersband. Ook Guéhi ontving hierover een brief van de FA.