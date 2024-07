Excelsior vervangt Marinus Dijkhuizen met jongste trainer in Nederlands betaald voetbal; Adrie Koster wordt assistent

Ruben den Uil wordt volgend seizoen de trainer van Excelsior. De pas 33-jarige Den Uil begon in 2021 als assistent-trainer bij de Kralingers en wordt volgend seizoen doorgeschoven als eindverantwoordelijke. Dat bericht De Telegraaf vrijdag.

Daarmee wordt Den Uil de jongste hoofdcoach in het Nederlandse betaald voetbal. Zo lost Excelsior het vertrek van Marinus Dijkhuizen intern op. De Rotterdammers communiceerden twee weken geleden dat de wegen van Dijkhuizen en Excelsior zouden scheiden.

Zo lijkt Excelsior net voor de seizoenstart weer voorzien van een nieuwe trainer. De jonge Den Uil zal worden bijgestaan door de 69-jarige routinier Adrie Koster, zo meldt De Telegraaf.

De laatste klus van Koster dateert van 2021. In dat jaar werd hij na tweeënhalf seizoen als coach van Willem II op straat gezet. Daarna was Koster nog kortstondig lid van de raad van commissarissen bij Ajax.

In zijn eerdere carrière was Koster eindverantwoordelijke bij onder meer Ajax, Club Brugge en Jong Oranje. Tussen 1997 en 2003 was hij trainer bij Excelsior.

De verloren play-off-finale tegen NAC (6-2 verlies en 4-1 winst) betekende niet alleen de degradatie van Excelsior, maar ook het einde van het dienstverband van Dijkhuizen op Woudestein.

Dijkhuizen was sinds januari 2020 werkzaam als coach bij Excelsior en had aan het begin van het jaar zijn contract nog verlengd bij de Kralingers, maar kan nu dus op zoek naar een nieuw avontuur.