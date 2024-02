Excelsior ontkent akkoord over Couhaib Driouech en stelt één grote eis

PSV en Excelsior hebben nog geen akkoord bereikt over de te betalen transfersom voor Couhaib Driouech. Clubwatchers Rik Elfrink en Marco Timmer meldden eerder dat beide clubs overeenstemming met elkaar hadden bereikt. Excelsior wil eerst echter nog een vervanger in huis halen. Het eveneens geïnteresseerde Feyenoord zit in de tussentijd op het vinkentouw.

Elfrink meldde donderdagmiddag dat PSV Excelsior ruim vier miljoen gaat betalen voor de komst van Driouech. Als de bonussen gehaald worden kan dat bedrag nog oplopen naar 4,2 miljoen. De clubwatcher meldde niet veel later dat er toch nog geen deal is rond de linksbuiten van Excelsior.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

"Verwachting is dat het met PSV vanmiddag pas volledig rondkomt. Excelsior wil eerst zekerheid dat een vervanger wordt aangetrokken", aldus Elfrink. Excelsior gaat zich op Deadline Day verzekeren van de komst van Lance Duijvestijn. De aanvallende middenvelder van Almere City is echter geen directe vervanger van Driouech.

De Eindhovenaren zetten vol in op de komst van de 22-jarige vleugelaanvaller. Na gesteggel over de te betalen transfersom leek het of PSV en Excelsior elkaar al hadden gevonden, maar de Kralingers willen nu dus eerst nog een vervanger in huis halen. Mocht Excelsior uiteindelijk akkoord gaan met het voorstel van de Eindhovenaren, dan vertrekt Driouech voor vier miljoen euro plust twee ton aan bonussen naar PSV. De Marokkaans jeugdinternational kan in het Philips Stadion tot medio 2028 tekenen.

Feyenoord op het vinkentouw

bevestigt het nieuws van Elfrink dat er nog geen deal is tussen PSV en Excelsior. Feyenoord hoopt Driouech naar verluidt eveneens in te lijven en zou het jonge talent Leo Sauer in de deal willen betrekken. Door Sauer eventueel van Feyenoord te huren kan Excelsior ook direct de vervanger van Driouech binnen hebben.

Dit artikel betreft een update van een eerder nieuwsbericht. De reacties onder het bericht kunnen daardoor minder actueel zijn.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties