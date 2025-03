Excelsior is nog altijd niet in vorm en ziet promotieplekken tegen Roda JC verder uit zicht raken

Het lukt Excelsior maar niet om de supervorm vanuit de eerste seizoenshelft te herpakken. Een week eerder werd er voor het eerst in drie duels weer gewonnen, maar tegen Roda JC werd geen passend vervolg op die overwinning gevonden: 1-1.

Halverwege het Keuken Kampioen Divisie-seizoen leek Excelsior nog keihard op weg naar promotie, maar in het nieuwe jaar stokt het bij de Kralingers. In het nieuwe jaar liep het, tot aan zondag, al viermaal averij op, tegenover drie overwinningen.

Tegen Roda had de ploeg van Ruben den Uil de kans om voor het eerst sinds november weer eens twee wedstrijden op rij te winnen. Op slag van rust werd die opdracht behoorlijk bemoeilijkt door Michael Breij.

De in januari aangetrokken aanvaller annex aanvallende middenvelder profiteerde van gebrekkig uitverdedigen aan Rotterdamse zijde. Zijn rollertje vanuit een afvallende bal passeerde Calvin Raatsie in de verre onderhoek: 0-1.

Werk aan de winkel dus voor Excelsior, dat schoten genoeg produceerde. Doelman Issam El Maach bleek een serieuze sta-in-de-weg met liefst zes reddingen.

Negentig minuten lang volhouden lukte de vorig seizoen net niet gepromoveerde ploeg uit Kerkrade niet. Na een klein uur spelen kwam Excelsior langszij via Kik Pierie, die een hoekschop van Lance Duijvestijn promoveerde tot assist: 1-1.

In het restant van het duel had met name de thuisploeg recht op de driepunter, al werd deze niet gerealiseerd. Linksback Arthur Zagré kwam het dichtst bij de winnende treffer, maar zag El Maach andermaal succesvol optreden.

Het gelijke spel betekent dat nummer vier Excelsior drie punten verwijderd is van de promotieplekken. Roda gaat met een punt in de tas ietwat tevredener naar huis, wetende dat een positie die recht geeft op deelname aan de play-offs nog maar twee punten weg is.