‘Ex-vriendin beschuldigt Antony van drie verschillende misdaden’

Vrijdag, 18 augustus 2023 om 23:29 • Rian Rosendaal • Laatste update: 23:42

Gabriela Cavallin, de ex-vriendin van Antony, beschuldigt de aanvaller van Manchester United van drie verschillende vormen van huiselijk geweld. Het Braziliaanse medium UOL beschikt over een rapport van maar liefst zeventig pagina's waarin Cavallin de zaak tegen Antony voorbereidt en bewijzen heeft voor misbruik en geweldadig gedrag. De voormalig Ajacied zou zich schuldig hebben gemaakt aan geweld, mishandeling en bedreiging.

Volgens advocaat Vanessa Souza moet Antony tekst en uitleg geven over in totaal drie geweldsincidenten. "Het sturen van dreigberichten, het feit dat hij haar opsloot in huis en huiselijk geweld, met het verplaatsen van een borstimplantaat en het verwonden van de vingers, zijn in Engeland geclassificeerd als drie verschillende misdaden", laat de raadsvrouw van Cavallin vrijdag weten in een reactie aan UOL. Souza zal namens haar cliënt voortaan in contact staan met de openbaar aanklager in Engeland en de politie in Manchester.

"Ik heb reeds contact gehad met het juridische team van Antony en zij waren zeer verrast. Maar ze waren ook zeer respectvol naar mij toe. En de diverse Britse organen behandelen het allemaal zeer serieus". voegt Souza daaraan toe. De gevolgen van de mishandelingen zijn groot, zo liet Cavallin al weten in de Braziliaanse media. UOL vroeg het management van Antony om een reactie op de nieuwste ontwikkelingen in de kwestie, die er uiteindelijk niet kwam.

Slepende kwestie

Cavallin liet eerder in de Braziliaanse media al weten dat ze door de diverse geweldsincidenten slaapproblemen heeft en niet goed kan functioneren. Antony zou zich dus schuldig hebben gemaakt aan huiselijk geweld, mishandeling en bedreiging. De vleugelaanvaller van Manchester United zou Cavallin bij een nachtclub in Brazilië aan haar arm hebben getrokken, om haar vervolgens in de auto te duwen. Op dat moment was het Instagram-model zeventien weken zwanger.

In een tv-interview met de Portugese zender UOL Esporte ging Cavallin medio juni in op onder meer dit veelbesproken incident. “Hij (Antony, red.) viel me aan, duwde me tegen de deur van de auto. Toen dacht ik: het is voorbij”, vertelde de ex-vriendin. Cavallin beweerde twee maanden geleden dat Antony vervolgens dreigde dat zij, hijzelf en hun zoon zouden ‘sterven’ als ze hun relatie zou beëindigen.

Cavallin beschuldigde Antony er ook van dat hij haar bij een ander incident alleen in hun huis gevangen hield en haar niet toestond weg te gaan. “Hij sloopte mijn koffer, greep mijn handtas en mijn paspoort. Hij maakte mijn mobiele telefoon kapot en wilde me niet laten gaan. Ik was een gevangene van 22.00 tot bijna 3.30 uur. Ik noem het privé-gevangenschap. Ik wilde daar gewoon weg en hij zei dat ik niet weg zou gaan voordat ik alles op mijn mobiele telefoon had gewist. Ik denk dat zijn moeder zijn fysiotherapeut heeft gebeld en om hulp heeft gevraagd. Niemand kon hem onder controle houden.” Cavallin deed dus aangifte en bereidt nu een zaak tegen Antony voor.