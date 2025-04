Ex-minnares doet schokkende onthulling over Franse voetballer: ‘Ik moest mijn eigen urine drinken’

Larissa Ferrari (28) is met een heftige onthulling naar buiten gekomen in gesprek met de Daily Mail. De Braziliaanse advocate laat weten een verhouding met een Franse voetballer te hebben gehad en dat ze zichzelf voor hem moest vernederen. De Politie in Brazilië onderzoekt de zaak.

Ferrari zou in augustus een relatie hebben gestart met Dimitry Payet. De relatie met de 38-jarige voetballer zou zeven maanden hebben stand gehouden. Ferrari beschuldigt Payet nu van fysieke en mentale mishandeling.

Payet maakte in de zomer van 2023 de overstap naar het Braziliaanse Vasco da Gama. Zijn vrouw Ludivine, met wie hij al bijna twintig jaar samen is, bleef met hun vier kinderen achter in Frankrijk.

De Braziliaanse Ferrari zou na haar scheiding een relatie met Payet hebben gekregen. In een statement laat ze weten: “In eerste instantie was het niet de bedoeling dat we zo aan elkaar gehecht zouden raken, maar uiteindelijk raakten we toch erg bij elkaar betrokken. We raakten erg close omdat ik gescheiden ben en hij zich ook vaak eenzaam voelt. Door de grote verbondenheid kwamen we elkaar steeds vaker tegen.”

“Ik ging ongeveer eens in de twaalf dagen naar Dimitri's huis en bleef dan drie of vier dagen. Hij is ook altijd heel liefdevol tegen mij geweest, zowel persoonlijk als via berichten. En met zoveel uitgewisseld van genegenheid, was het onmogelijk om niet aan elkaar gehecht te raken”, laat de advocate en moeder van twee kinderen weten.

In december sloeg na een ruzie de sfeer tussen het stel om. “Hij eiste een bewijs van mijn liefde, wat neerkwam op vernedering. Ik maakte filmpjes waarin ik mijn urine dronk, water uit de wc-pot dronk en de vloer likte.”

Volgens het politieverslag verklaarde Larissa dat ze 'werd aangevallen door Dimitri Payet, wat littekens op haar lichaam achterliet, en dat ze fysiek, moreel, psychisch en seksueel geweld onderging'. De politie in Rio laat weten: “Het onderzoek loopt nog. De klacht is ingediend bij een politiebureau dat gespecialiseerd is in vrouwenhulp.” Payet zelf heeft nog niet op de geruchten gereageerd.