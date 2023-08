Ex-AZ'er Gudmundsson geschorst vanwege vermeend seksueel misbruik

Donderdag, 24 augustus 2023 om 17:43 • Laatste update: 17:50

Albert Gudmundsson wordt verdacht van seksueel wangedrag. De 26-jarige aanvaller van Genoa is door de IJslandse voetbalbond (KSÍ) geschorst hangende het onderzoek. Dat betekent dat Gudmundsson, die in Nederland speelde voor sc Heerenveen, PSV en AZ, voorlopig niet meer mag uitkomen voor het nationale elftal.

Een medewerkster van de IJslandse bond heeft melding gemaakt van 'een zedendelict', zo bevestigt Vanda Sigurgeirsdóttir, voorzitter van de KSÍ. De gebeurtenissen zouden deze zomer plaats hebben gevonden. In juni kwam Gudmundsson nog uit voor het nationale elftal. De vleugelspits speelde de volledige EK-kwalificatiewedstrijden tegen Slowakije (1-2 verlies) en Portugal (0-1 verlies) mee.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Gudmundsson, die gehuwd is en vader van twee kinderen, ontkent alle aantijgingen. De aanvaller mist in elk geval de interlandperiode in september, als IJsland uitkomt tegen Luxemburg en Bosnië en Herzegovina. Gudmundsson kwam tot op heden 35 keer uit voor het nationale elftal.

Eerder speelde Gudmundsson in de jeugd bij Heerenveen, dat hem in 2013 vanuit IJsland naar Nederland haalde. Na enkele jaren bij PSV, waar hij tot twaalf officiële duels in de hoofdmacht kwam, beleefde hij zijn doorbraak bij AZ. In januari 2022 werd de linksbuiten verkocht aan Genoa, waarvoor hij inmiddels 52 keer uitkwam (16 goals en 6 assists).