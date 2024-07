Voormalig assistent van Ajax Michael Valkanis eist respect en rept over ‘dark forces’ op de achtergrond

Michael Valkanis is van mening dat er meer respect mag zijn voor de prestaties die hij vorig seizoen samen met interim-trainer John van ‘t Schip heeft neergezet bij Ajax. De Australische assistent stapte eind oktober 2023 in bij de Amsterdammers toen zij op een historische achttiende plaats in de Eredivisie stonden.

Het tweetal loodste Ajax samen met de rest van de technische staf uiteindelijk naar de vijfde plaats in de Eredivisie. Valkanis laat in een uitgebreid interview aan Voetbal International weten dat zij ‘in de situatie hebben gedaan wat ze konden doen'. “We hebben het maximale eruit gehaald. Toen John en ik instapten, dacht überhaupt niemand aan de derde plaats of zelfs de vijfde plaats. Het ging er puur om dat we weer wedstrijden zouden gaan winnen. Ik vind dat er iets meer respect mag zijn voor wat we gepresteerd hebben bij Ajax.”

Onder Van ‘t Schip en Valkanis werd de weg omhoog ingezet, maar tijdens de tweede seizoenshelft ook veel onnodig puntenverlies geleden. Zo waren er in eigen huis remises tegen NEC, Fortuna Sittard, Go Ahead Eagles en Excelsior.

Bovendien leed Ajax in De Kuip tegen Feyenoord (6-0) de grootste nederlaag ooit in de Eredivisie en vlak voor de winterstop werden de Amsterdammers onder Valkanis, die de afwezige Van ‘t Schip verving, in de TOTO KNVB Beker uitgeschakeld door de amateurs van USV Hercules (3-2).

Valkanis is lovend over Van 't Schip en zegt dat hij de interim-trainer het afgelopen halfjaar heeft zien veranderen. “Ik heb een hele andere John gezien. Hij is een geweldige kerel die zich puur en alleen focust op waar hij invloed op heeft, maar tegelijkertijd heb ik gezien dat hij geraakt werd door wat er allemaal gebeurde. Ajax is een groot instituut en op de achtergrond spelen allerlei dingen. Er zijn allerlei 'dark forces' op de achtergrond, mensen die iets probeerden te beïnvloeden waardoor sommige dingen wel gebeurden en sommige dingen niet.”

De Australiër geeft aan dat mensen die van buitenaf komen sneller voelen dat er iets niet klopt. “John was ook teleurgesteld in bepaalde dingen, al zal hij dat zelf niet snel zeggen. Misschien dat bepaalde mensen hem beter hadden moeten steunen.

Valkanis kan weinig met het negatieve gevoel dat bij veel supporters na het afgelopen seizoen is blijven hangen. "Ik denk vooral: mensen, bekijk het eens wat positiever en kijk wat deze man (Van 't Schip, red.) voor Ajax heeft opgeofferd. Ik begrijp dat er kritiek is en mensen na afloop zeggen dat dingen anders hadden gemoeten, maar mensen zouden het beter begrijpen als ze midden in die situatie zouden zitten.”

