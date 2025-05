Evra mist vanwege zeer trieste privé-omstandigheden Europa League-finale Manchester United

Patrice Evra veroverde met Manchester United de Champions League in 2008 en stond nadien nog tweemaal in de finale. De voormalig linksback volgt de Engelse grootmacht nog steeds op de voet als supporter en wil niets liever dan winst op Tottenham Hotspur in de finale van de Europa League.

Evra komt dinsdag met een hartverwarmende boodschap via Instagram. ''Ik zou eigenlijk morgen (woensdag, red.) in Bilbao zijn voor de finale. Om het team met mijn positieve energie aan te moedigen.''

''Maar helaas moet ik in Parijs zijn om de begrafenis van mijn zus bij te wonen. Ze was 56 en heeft twintig jaar tegen kanker gevochten. Vechtlust en karakter, dat wil ik ook van jullie zien. Vecht ervoor en geef je bloed voor het shirt van Manchester United'', geeft Evra op gepassioneerde wijze mee aan de spelers.

''Voor de fans, voor de trainers en de mensen in Manchester. Voor alle fans over de hele wereld'', vervolgt de Fransman zijn oproep op de sociale media. ''Er zijn geen excuses meer. Dat is woensdag echt jullie plicht. Ik geloof in de manager Rúben Amorim, of we nou winnen of verliezen.''

Volgens Evra is er voor Manchester United niets te verliezen. ''Tottenham staat er net zo slecht voor in de Premier League. Ze snakken naar een prijs, dus ook voor hen is dit een unieke mogelijkheid iets te winnen.''

''Maar wij zijn Manchester United, met zoveel fans over de hele wereld die er heilig in geloven dat er na afloop iets te vieren is. Want ze geloven in jullie, wat er ook gebeurt. We kunnen dit gewoon doen, geloof mij maar'', is Evra zeer optimistisch gestemd voorafgaand aan de finale.

Manchester United veroverde in 2017 voor het laatst een Europese prijs, toen in de finale van de Europa League werd afgerekend met Ajax. Tottenham's laatste succes in Europa dateert uit 1984. De UEFA Cup was toen een prooi voor de Londense club.