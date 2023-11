Everton wordt keihard gestraft: grootste puntenaftrek ooit in de Premier League

Vrijdag, 17 november 2023 om 13:23 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:43

Everton heeft tien punten in mindering gekregen van de Premier League, zo maakt de club vrijdag bekend via de officiële kanalen. De club wordt daarmee gestraft wegens inbreuk op de Fair Play-regels. Door de straf - nooit eerder kreeg een club zoveel punten in mindering - gaat het puntentotaal van Everton van veertien naar vier en is het nu gedeeld hekkensluiter in de Premier League.

Everton werd in maart van dit jaar aangeklaagd voor een vermeende overtreding van de Financial Fair Play-regels. Een onafhankelijke commissie werd daarop aan het werk gezet om te bepalen in hoeverre de club de reglementen daadwerkelijk had geschonden.

De claims werden twee seizoenen geleden ingediend door Leeds United en Burnley, die ten tijde van het opstellen van de brief met onder meer Everton in een degradatiestrijd waren verwikkeld. Burnley zou dat jaar uiteindelijk degraderen naar de Championship. Leeds United wist zich wel te handhaven.

Everton leed over de laatste drie jaar een verlies van 371,8 miljoen pond, zo'n 420 miljoen euro. De regels van de Premier League schrijven echter voor dat clubs over drie jaar een verlies van maximaal 105 miljoen pond mogen lijden, wat neerkomt op een slordige 120 miljoen euro.

Leeds United, Leicester City en Burnley hebben eerder aan Evertons potentiële nieuwe eigenaren, 777 Partners, een brief geschreven waarin ze waarschuwden dat ze van plan waren een schadevergoeding te eisen in het geval de club schuldig werd bevonden. Alle drie de clubs degradeerden de afgelopen twee seizoenen toen Everton ternauwernood overleefde.

Everton reageert geschokt

In een officiële verklaring laat Everton weten 'geschokt en teleurgesteld' te zijn in het besluit van de Premier League-commissie. "De club is van mening dat de commissie een volstrekt disproportionele en onrechtvaardige sanctie heeft opgelegd."

De club heeft al aangegeven in beroep te gaan tegen de beslissing. "De beroepsprocedure zal nu starten en de zaak zal te zijner tijd worden behandeld door een Beroepscommissie die is benoemd overeenkomstig de regels van de Premier League."

Everton stelt dat het open en transparant is geweest in de informatie die is vertrekt aan de Premier League. "De club kan zich niet vinden in de bevindingen van de Premier League dat er niet te goeder trouw gehandeld zou zijn. De ernst van de door de commissie opgelegde sanctie vormt noch een eerlijke, noch een redelijke weerspiegeling van het ingediende bewijsmateriaal."

Door de straf heeft Everton nog slechts vier punten over dit seizoen. De club staat daarmee samen met Burnley op de laatste plaats in de Premier League. Het gat naar de veilige zeventiende plek, die momenteel wordt bezet door Luton Town, bedraagt twee punten.