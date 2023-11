Everton-fans gaan speciaal lied zingen tegen United; Sky wil geluid uitzetten

Woensdag, 22 november 2023 om 20:04 • Noel Korteweg

Supporters van Everton zijn van plan om dit weekend hun onvrede over de straf die hun club van de Premier League kreeg te laten blijken. De fans gaan in de tiende minuut van het duel met Manchester United ‘Premier League, corrupt as fuck’ zingen. Zendgemachtigde Sky Sports heeft daar echter geen trek in en overweegt maatregelen, zo meldt The Times.

Dat het thuispubliek van the Toffees dat in de tiende minuut wil gaan doen heeft alles te maken met de tien punten die de club vorige week vrijdag in mindering kreeg. Everton werd daarmee gestraft wegens inbreuk op de Financial Fair Play-regels. Door de straf ging het puntentotaal van de blauwe club uit Liverpool van veertien naar vier en is het nu gedeeld hekkensluiter in de Premier League.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De woede van Everton-fans en supporters in de Premier League in het algemeen zit hem vooral in het feit dat clubs als Manchester City en Chelsea in het verleden ook Financial Fair Play-regels hebben overtreden. The Citizens zouden in 9 jaar tijd zelfs 115 keer in de fout zijn gegaan. Die overtredingen hebben te maken met sponsors en andere contracten. Dat City en Chelsea (nog) geen straf hebben gekregen gaat er niet in bij veel fans in Engeland.

Daarom willen de Everton-supporters zondag, wanneer Erik ten Hag met the Red Devils op bezoek komt, de Premier League voor het oog van de hele wereld een hak zetten. Sky Sports, dat de wedstrijd uitzendt, denkt er echter over na om daar een stokje voor te steken.

De televisie-aanbieder overweegt het geluid van het publiek weg te schakelen zodra het lied wordt ingezet. Ook het gebruiken van oude supportersgeluiden is een optie, zo klinkt het. Het zou dus kunnen dat televisiekijkers niets meekrijgen van de actie van de Evertonians.

Everton reageerde geschokt op straf van de Premier League

Everton liet vorige week vrijdag in een officiële verklaring weten 'geschokt en teleurgesteld' te zijn in het besluit van de Premier League-commissie. "De club is van mening dat de commissie een volstrekt disproportionele en onrechtvaardige sanctie heeft opgelegd."

De club heeft al aangegeven in beroep te gaan tegen de beslissing. "De beroepsprocedure zal nu starten en de zaak zal te zijner tijd worden behandeld door een Beroepscommissie die is benoemd overeenkomstig de regels van de Premier League."

Everton stelt dat het open en transparant is geweest in de informatie die is vertrekt aan de Premier League. "De club kan zich niet vinden in de bevindingen van de Premier League dat er niet te goeder trouw gehandeld zou zijn. De ernst van de door de commissie opgelegde sanctie vormt noch een eerlijke, noch een redelijke weerspiegeling van het ingediende bewijsmateriaal."