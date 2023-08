Evenaring van prestatie uit 1987 én prachtige goal bij Excelsior - Fortuna

Zaterdag, 26 augustus 2023 om 22:49 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 23:21

Excelsior en Fortuna Sittard hebben zaterdagavond verzuimd de koppositie in de Eredivisie te pakken. In Rotterdam speelden beide ploegen met 2-2 gelijk. Als één van de twee ploegen had gewonnen, was het voor even koploper geweest. De fraaiste goal van het treffen kwam op naam van Mouhamed Belkheir, terwijl Nikolas Agrafiotis een bijzondere prestatie uit 1987 evenaarde.

Beide ploegen zijn dit Eredivisie-seizoen prima begonnen. Excelsior won van NEC (3-4) en speelde gelijk tegen Ajax (2-2), terwijl Fortuna een knap punt pakte bij Feyenoord (0-0) en won van Almere City FC (2-1). Toch besloten beide trainers wel wat veranderingen door te voeren in hun basiself, al was dat deels ook noodgedwongen. Bij Excelsior verving Derensili Sanches Fernandes de geblesseerde Couhaib Driouech, terwijl Fortuna startte met Mitchell Dijks (op de plek van Rémy Vita) en Oguzhan Özyakup. De basisplaats van laatstgenoemde hing samen met het vertrek van Paul Gladon naar het Armeense FC Noah.

4 - Nikolas Agrafiotis is the first player to score in four consecutive Eredivisie games for @excelsiorrdam since Cees Schapendonk in 1987. Inevitable. pic.twitter.com/2i1LO7GCJo — OptaJohan (@OptaJohan) August 26, 2023

De eerste echte kans van het duel was voor Fortuna, maar Stijn van Gassel bracht redding op een schot van Tijjani Noslin. Na een half uur was de eerste kans van Excelsior wél raak. Een afvallende bal belandde bij Agrafiotis, die doeltreffend uithaalde: 1-0. Volgens statistiekenbureau Opta werd hij daarmee de eerste speler van Excelsior die trefzeker was in vier Eredivisie-duels op rij sinds Cees Schapendonk in 1987. Ondanks kansen voor Dimitris Siovas (kopbal over) en Siebe Horemans (schot recht op Ivor Pandur af) werd er daarna niet meer gescoord in de eerste helft.

Tien minuten na rust kreeg Fortuna de kans om op gelijke hoogte te komen via Iñigo Córdoba, maar hij schoot oog in oog met Van Gassel naast. In de 68ste minuut werd het alsnog 1-1: een voorzet vanaf rechts werd weggekopt, waarna Deroy Duarte van net buiten het strafschopgebied fraai uithaalde en scoorde. Lang bleef die gelijke stand niet op het bord staan, want vijf minuten later pakte Excelsior opnieuw de voorsprong. Een voorzet van Sanches Fernandes werd richting het doel gekopt door invaller Efosa Richie Omorowa, waarna Oscar Uddenäs de bal nog een laatste zetje gaf.

Mouhamed Belkheir maakt op weergaloze wijze de 2-2 met een snoeiharde knal! ??#excfor — ESPN NL (@ESPNnl) August 26, 2023

Of dat laatste vóór of achter de doellijn gebeurde was niet helemaal duidelijk, maar feit was dat het 2-1 stond. Fortuna gaf niet op en kwam razendsnel weer op gelijke hoogte, toen Belkheir zag dat Van Gassel niet goed gepositioneerd stond en besloot het maar eens van afstand te proberen. Met die fraaie knal verraste hij de Excelsior-goalie compleet: 2-2. Dat bleek ook de eindstand, waardoor beide ploegen dit Eredivisie-seizoen nog altijd ongeslagen zijn.