Feyenoord identificeert twee Premier League-spitsen als vervanger voor Santiago Gimenez

Feyenoord hoopt zich in de laatste dagen van de transfermarkt te versterken met een spits. Feyenoord-watcher Mikos Gouka noemt in de AD Voetbalpodcast twee spelers die op de lijst staan bij de Rotterdamse club.

Om te beginnen noemt Gouka de naam van Evan Ferguson. De Ierse spits van Brighton & Hove Albion moet dit seizoen genoegen nemen met een bijrol in Engeland.

De twintigjarige spits moet het dit seizoen voornamelijk doen met invalbeurten. Hij kwam dertien keer in actie en maakte slechts één treffer in de Premier League. Toch geldt Ferguson nog altijd als een groot talent aan de overkant van het Kanaal.

Het is nog maar de vraag of Ferguson daadwerkelijk naar Rotterdam-Zuid komt. De achttienvoudig international van Ierland zou volgens The Guardian namelijk al op weg zijn naar West Ham United.

Daarna meent Gouka dat ook Marc Guiu van Chelsea in de gaten wordt gehouden door Dennis te Kloese. De Spanjaard kwam afgelopen zomer voor zes miljoen euro van FC Barcelona, maar kwam nog niet echt aan de bak in de Premier League.

Wel mag de negentienjarige Spanjaard steevast aan de aftrap beginnen in de Conference League. Guiu wist in die competitie in zes duels ook zes keer het net te vinden.

Of Feyenoord een huur- of koopdeal voor ogen heeft maakt Gouka in de podcast niet bekend. Guiu is volgens Transfermarkt acht miljoen euro waard. Ferguson moet een bedrag van veertig miljoen euro opleveren.