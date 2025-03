'Europese topclubs houden verrichtingen Sam Beukema in de gaten'

Sam Beukema staat op het lijstje van meerdere Europese topclubs, zo meldt Gianluca di Marzio. Volgens de Italiaanse transferjournalist zouden scouts van onder andere Chelsea bij Bologna-AC Milan (2-1) op de tribune hebben gezeten voor de Nederlander.

Beukema maakte in het inhaalduel tegen AC Milan indruk. De ploeg van trainer Sérgio Conceição greep de leiding via Rafael Leão, maar verloor alsnog door goals van Santiago Castro en Dan Ndoye: 2-1. Milan zakt naar plek acht en is momenteel acht punten verwijderd van Champions League-kwalificatie. Bologna stijgt naar plek zes, op vijf punten van nummer vier Juventus.

De centrale verdediger zou volgens Di Marzio in de belangstelling staan van Inter, Juventus, Atlético Madrid en dus Chelsea. “Wat Juventus betreft, hangt veel af van de toekomst van Trainer Thiago Motta, die hem goed kent van zijn tijd bij Bologna, terwijl de optie van Nerazzurri het meest concreet blijft”, schrijft de Italiaan.

Volgens Di Marzio behoort de Nederlandse verdediger tot de best presterende spelers van Bologna. “Dit seizoen is Beukema een van de steunpilaren in het team van Italiano. Hij is een muur.”

De Nederlandse verdediger speelde tot nu toe 34 wedstrijden in alle competities en gaf daarin twee assists. Verder was Beukema goed voor 56 procent gewonnen tackles, veertien geblokkeerde schoten en 21 onderscheppingen.

De voormalig verdediger van onder andere AZ en Go Ahead Eagles heeft bij Bologna nog een contract tot 2027. Beukema is volgens Transfermarkt een bedrag van 22 miljoen euro waard.