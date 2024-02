Europese grootmacht probeerde De Ligt uit alle macht los te weken bij Bayern

Paris Saint-Germain heeft Matthijs de Ligt afgelopen maand serieus naar de club proberen te halen. Dat schrijft L'Équipe donderdag, enkele uren voor het verstrijken van de transferwindow. Les Parisiens zochten een vervanger voor de geblesseerde Milan Skriniar, die mogelijk tot eind dit seizoen aan de kant staat. De Ligt heeft echter bedankt voor de interesse.

Hoewel PSG al een centrumverdediger haalde in januari – de talentvolle Lucas Beraldo kwam voor twintig miljoen euro over van São Paulo – wilde de club meerdere ijzers in het vuur hebben inzake de defensie.

De Parijzenaren hadden Diego Llorente (AS Roma), Edmond Tapsoba (Bayer Leverkusen), Jean-Clair Todibo (OGC Nice), Kevin Danso (Lens) en Leny Yoro (Lille OSC) al op het lijstje staan, en voegden daar ten slotte ook De Ligt aan toe.

Dat had alles te maken met het feit dat toptarget Yoro pas in de zomer weg mag bij Lille. PSG wilde echter direct handelen, en kwam daardoor bij De Ligt uit.

Zowel Bayern München als de Nederlander zelf zagen een transfer alleen niet zitten. De Ligt wil voor zijn kans gaan in Beieren, ondanks zijn reserverol achter Kim Min-jae, mits de Zuid-Koreaan fit én ter plaatse is.

Min-jae is momenteel namelijk actief op de Azië Cup. Daardoor mag De Ligt de laatste tijd weer steevast aan de aftrap beginnen van trainer Thomas Tuchel.

In totaal speelde de stopper (24) tot nog toe vijftien wedstrijden dit seizoen, waarvan hij er vijf als invaller meemaakte. Volgens Sky Deutschland zou De Ligt niet tevreden zijn met die hoeveelheid speeltijd.

Hij zou zijn zinnen hebben gezet op een zomers vertrek uit de Allianz Arena. Onder meer Erik ten Hag zou die ontwikkeling met bovengemiddelde interesse in de gaten houden.

De Ligt heeft nog een contract bij Bayern dat doorloopt tot medio 2027. Hij werd in de zomer van 2022 nog voor 67 miljoen overgenomen van Juventus door der Rekordmeister. Sinds zijn komst droeg De Ligt 58 keer het Beierse tricot in officieel verband. Daarin was de Leiderdorper goed voor vier treffers en één assist.

