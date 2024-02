Europees rapport: veruit de slechtste speler aan de kant van Ajax krijgt een 4

Ajax heeft donderdagavond met 2-2 gelijkgespeeld tegen FK Bodo/Glimt in de heenwedstrijd in de play-offs van de Conference League. Dankzij de knappe comeback, want Ajax stond met 0-2 achter in de Johan Cruijff ArenA en leek te gaan verliezen, beginnen de Amsterdammers met enige perspectief aan de return in Noorwegen op donderdag 22 februari. Voetbalzone beoordeelt de basisspelers van Ajax met een rapportcijfer.

De rapportcijfers van Ajax.

Diant Ramaj: 6

Ramaj had vooral voor rust niet overdreven veel te doen tegen het zeer compact spelende Bodo/Glimt. Toch was de Ajax-doelman kansloos op de 0-1 van Bodo/Glimt in de zestiende minuut: een geplaatste bal in de rechterbenedenhoek. Het spelbeeld veranderde niet echt voor Ramaj in de tweede helft. Desondanks was de keeper wederom kansloos toen de 0-2 op het scorebord verscheen in de Johan Cruijff ArenA. Albert Grønbæk profiteerde optimaal van zwak verdedigen en legde de bal beheerst in de verre hoek.

Tristan Gooijer: 5,5

Het tweede Europese van Gooijer voor Ajax, nadat hij eerder al 16 minuten had meegedaan in de Europa League. De rechtsback had het net als zijn ploeggenoten lastig tegen het zeer gedisciplineerde Bodo/Glimt. Was na een halfuur wel het eindstation van een vlotte aanval, maar zijn schot van buiten de zestien miste kracht. Gooijer kan gezien zijn gebrek aan ervaring, zeker op het Europese toneel, weinig verweten worden. Er waren de nodige teamgenoten die het slechter deden donderdagavond. Gooijer werd kort voor het einde afgelost door Julian Rijkhoff.

Josip Sutalo: 5

Sutalo kende een redelijk anonieme en zeker geen geslaagde avond in de Johan Cruijff ArenA. De al vaak bekritiseerde Kroatische miljoenenaankoop was in ieder geval niet in staat om de defensie van Ajax goed neer te zetten. Zijn slordige pass na rust richting Gooijer, die in de dekking stond, bleek uiteindelijk fataal te zijn voor Ajax. Bodo/Glimt verdubbelde namelijk de voorsprong en heeft de Amsterdammers daarmee op de rand van een vroegtijdige Europese uitschakeling gebracht.

Jorrel Hato: 5,5

Hato zette alles op alles, maar kon de vroege openingstreffer van Bodo/Glimt door Albert Grønbæk niet voorkomen. Wel moeten worden gezegd dat de gehele Ajax-verdediging er niet goed uitzag bij het Noorse doelpunt. De vaak geprezen Hato gaat zijn contract in Amsterdam op korte termijn verlengen tot medio 2028, maar luisterde dat goede nieuws niet op met een sterk optreden. Hato moet, net als de nodige ploeggenoten, nog de nodige ervaring opdoen in Europees verband.

Devyne Rensch: 5

De doorgaans degelijke Rensch keerde na een periode van blessureleed terug in de basiself van Ajax. De linksbenige en multifunctionele verdediger was vooral voor rust behoorlijk anoniem en stond niet goed opgesteld bij de snelle 0-1 van de lepe Noren. Trainer John van 't Schip greep halverwege in en liet de tegenvallende Rensch achter in de Amsterdamse kleedkamer. Borna Sosa nam vervolgens zijn plaats in aan de linkerkant van de vaak kwetsbare Ajax-verdediging.

Jordan Henderson: 5,5

Henderson moest samen met Taylor voor de balans zorgen op het Ajax-middenveld. Gaandeweg de eerste helft, en na de 0-1 van de bezoekers, ging de winteraanwinst zich vaker met het aanvalsspel bemoeien. Henderson zag een knal van afstand gekeerd worden door Kjetil Haug. De 33-jarige controleur leverde strijd en was constant bezig met het coachen van de overige Ajacieden, maar zijn schat aan ervaring op Europees niveau was niet voldoende om Ajax over het dode punt heen te tillen.

Chuba Akpom: 6,5

Akpom, die in de buurt van Brobbey opereerde, zorgde na ruim tien minuten voor het eerste Amsterdamse gevaar. Zijn knal van buiten de zestien ging via de vingertoppen van de Bodo-doelman en de lat over het doel. Na ruim een halfuur spelen had Akpom een goede loopactie de zestien in, maar de voorzet kwam niet aan bij een teamgenoot. Kort voor rust schoot Akpom iets te gehaast over. Wim Kieft was niet ontevreden over hem in zijn rustanalyse bij. Van 't Schip liet hem ruim een uur spelen, om in het laatste halfuur te kiezen voor Carlos Forbs als frisse kracht voorin.

Kenneth Taylor: 5

Taylor had er duidelijk moeite mee om zijn stempel te drukken tegen de stugge en taaie tegenstander uit Noorwegen. De middenvelder probeerde zich in de wedstrijd te knokken en zag voor rust een afstandsschot net over het Noorse doel vliegen. Dick Advocaat merkte in de rust bijop dat Taylor terugsjokte bij de counter van Bodo/Glimt die de 0-1 opleverde. Na rust werd het er allemaal niet beter op voor Taylor, die gejuich hoorde vanaf de tribune toen hij werd gewisseld na ruim zeventig minuten. De vreugde had wellicht te maken met de rentree van de weer fitte Branco van den Boomen

Steven Berghuis: 6

Berghuis probeerde voor gevaar te stichten door met enige regelmaat naar binnen te trekken. Ook de rechtsbuiten moest echt zijn weg vinden tegen Bodo/Glimt, dat in twee linies met elk vier spelers verdedigde en de rijen gesloten hield. Berghuis was eigenlijk de enige die de vaak hulpeloze Brobbey wist te bereiken met een splijtende pass. Aanvallend gezien behoorde Berghuis tot de betere Ajacieden, alleen was het opvallend te zien hoe weinig hij deed op het moment dat Ajax de bal niet had. Wel zorgde hij in blessuretijd voor de onverwachte gelijkmaker, waardoor de Europese hoop nog niet vervlogen is.

Brian Brobbey: 6,5

Brobbey fungeerde als aanspeelpunt voorin en leverde de nodige fysieke arbeid. De aanvalsleider van Ajax had het echter lastig tegen de overmacht aan Noorse verdedigers. Daarnaast was de aanvoer, met uitzondering van Berghuis, zeer miniem. Brobbey bleef ondanks de achterstand knokken voor elke meter en lokte in de 88ste minuut een strafschop uit. Van den Boomen knalde vervolgens raak vanaf elf meter, waarna Ajax de achterstand ver in blessuretijd wist weg te poetsen.

Kristian Hlynsson: 4

Hlynsson had net als zijn collega-aanvallers moeite om zich te onderscheiden tegen de stugge verdedigers van de Noorse opponent. De IJslander kwam mede door de dubbele dekking nauwelijks toe aan een individuele actie op de linkerflank. Van 't Schip liet de ongelukkige Hlynsson staan na rust, maar dat inspireerde de jongeling er niet toe om zijn prestatie te verbeteren. Het was een Europese avond om heel snel te vergeten voor de pas twintigjarige aanvaller.

