Europees kampioen Kika van Es zwaait af: ‘Dat was vroeger echt niet normaal!’

Dinsdag, 23 mei 2023 om 10:19 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:28

De vrouwen van PSV namen het maandagavond in de tweede halve finale van de Eredivisie Cup op tegen Ajax. Na de 5-2 winst van Ajax in Amsterdam, trokken de hoofdstedelingen in Eindhoven opnieuw aan het langste eind: 1-3. Na afloop sprak Voetbalzone-verslaggeefster Chiara Kaya met speelsters van beide ploegen, onder wie Kika van Es, die na veertien seizoenen op het hoogste niveau een punt achter haar carrière zet.