Europa League-winnaar Ange Postecoglou komt belofte uit september 2024 na

Tottenham Hotspur heeft woensdagavond beslag gelegd op de Europa League. Ten koste van Manchester United bezorgde manager Ange Postecoglou zijn ploeg de eerste hoofdprijs in zeventien jaar tijd. Daarmee kwam de oefenmeester een belofte uit september 2024 na.

In de finale in Bilbao wonnen the Spurs met 1-0 dankzij een doelpunt van Brennan Johnson. Het is de eerste hoofdprijs voor Tottenham sinds 2008, toen de League Cup werd gewonnen. Tottenham Hotspur heeft met het winnen van de Europa League bovendien een ticket voor de groepsfase van de Champions League veroverd.

Op de avond van de finale ging het veel over een uitspraak van Postecoglou, die aan het begin van dit seizoen zei een prijs te zullen pakken. Hij werd raar aangekeken door de meeste journalisten en analisten in Engeland, maar hij heeft zijn belofte ingewilligd.

Na een 0-1 nederlaag in eigen huis tegen Arsenal in september gaf de gefrustreerde manager van Tottenham aan dat hij zeker wist dat hij nog een prijs zou gaan pakken met zijn ploeg. Het Premier League-seizoen was met een zeventiende plek ronduit dramatisch, maar toch haalde de Australische coach zijn gram.

“Ik ga absoluut nog een prijs pakken”, zei Postecoglou bij Sky Sports. “Ik win altíjd prijzen in mijn tweede jaar. En daar is niets aan veranderd. En ik zeg dingen ook niet als ik er niet in geloof.”

Direct na de Europa League-overwinning reageerde Liverpool-aanvaller Mohamed Salah direct op de eerdere uitspraken van Postecoglou. “Hij zei dat hij een prijs zou pakken in zijn tweede seizoen. Gefeliciteerd!”, aldus Salah.

Postecoglou werd in de zomer van 2023 aangesteld als coach van Tottenham. De keuzeheer kwam over van Celtic, terwijl hij daarvoor ook onder meer bondscoach van Australië is geweest. Hij beschikt bij zijn huidige club nog over een contract tot medio 2027.