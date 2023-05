Europa in kaart: deze clubs strijden om de Europese tickets en lijfsbehoud

Zaterdag, 27 mei 2023 om 08:00

De competities in Europa lopen op hun einde. In elk land is er nog sprake van spanning en dus zet Voetbalzone alles op een rijtje. Zo resteert er nog de strijd om de Duitse landstitel, valt er nog heel weinig te zeggen over de degradanten in Spanje en is ook de strijd om het Europa League-ticket in Frankrijk nagelbijtend spannend. Achter ieder land staat aangegeven of doelsaldo (DS) of onderling resultaat (OR) doorslaggevend is bij een gelijk aantal punten. Van de kampioenen tot de degradanten: een overzicht van de stand van zaken en de mogelijke scenario's in de Eredivisie en vijf grootste Europese competities.

Nederland (DS)

Feyenoord is de landskampioen en heeft zich daarmee verzekerd van Champions League-voetbal. Met nog één speelronde te gaan is er nog wel veel spanning omtrent de overige Europese tickets. Allereerst maken PSV en Ajax nog kans op plaatsing voor de voorronde van de Champions League. De Eindhovenaren staan tweede en hebben drie punten meer dan de Amsterdammers. PSV wacht echter het uitduel met AZ, dat moet winnen om kans te blijven houden op de derde plek die momenteel door Ajax wordt bezet. PSV heeft aan een gelijkspel genoeg om zich te verzekeren van plek twee.

Echter, gezien het feit dat Ajax een beter doelsaldo heeft dan PSV (+50 om +48), hebben de Amsterdammers aan iedere overwinning genoeg voor plek twee als PSV verliest van AZ. De Alkmaarders moeten op hun beurt hopen dat Ajax verliest van FC Twente. Bij een gelijkspel van Ajax en een overwinning van AZ, bemachtigt Ajax de derde plek gezien het superieure doelsaldo.

Stand, puntenaantal en doelsaldo

2 (vCL). PSV 72 (87:39: +48)

3 (play-offs EL). Ajax 69 (85:35: +50)

4 (vECL). AZ 67 (67:33: +34)

Resterend programma

Zondag: AZ - PSV

Zondag: FC Twente - Ajax

PSV eindigt tweede:

1. Als het wint.

2. Als het gelijkspeelt.

3. Als het verliest en Ajax niet wint.

Ajax eindigt tweede:

1. Als het wint en PSV verliest.

AZ eindigt derde:

1. Als het wint en Ajax verliest.

Naast de strijd om de tweede plek is er ook nog volop spanning om plek acht, die aan het einde van de rit recht geeft op deelname aan de play-offs om een Conference League-ticket. Sc Heerenveen heeft plek acht momenteel in handen, maar krijgt zondag Go Ahead Eagles op bezoek. De Deventenaren hebben drie punten minder dan Heerenveen. Echter, het doelsaldo van de club uit Overijssel is precies hetzelfde als dat van Heerenveen. Bij een overwinning van Go Ahead klimt die ploeg dus hoe dan ook over Heerenveen heen. Tussen die twee ploegen staat RKC Waalwijk nog, dat op papier een makkelijkere wedstrijd heeft bij SC Cambuur. De Waalwijkers maken dan ook nog een uitstekende kans op de play-offs, al blijft het afhankelijk van het resultaat van Heerenveen.

Stand, puntenaantal en doelsaldo

8 (play-offs). sc Heerenveen 43 (42:50: -8)

9. RKC Waalwijk 41 (50:60: -10)

10. Go Ahead Eagles 40 (46:54: -8)

Resterend programma

Zondag: sc Heerenveen - Go Ahead Eagles

Zondag: SC Cambuur - RKC Waalwijk

Scenario's

Sc Heerenveen eindigt achtste:

1. Als het wint.

2. Als het gelijkspeelt en RKC niet wint.

RKC Waalwijk eindigt achtste:

1. Als het wint en Heerenveen verliest.

2. Als het wint met minimaal drie doelpunten verschil en Heerenveen gelijkspeelt of verliest.

Go Ahead Eagles eindigt achtste:

1. Als het wint van Heerenveen en RKC niet wint.

Clubtopscorer Sydney van Hooijdonk hoopt zondag met Heerenveen de achtste plek te behouden.

Engeland (DS)

Net als in Nederland is de kampioen in Engeland, Manchester City, al bekend. Daarnaast hebben Arsenal, Newcastle United en Manchester United zich reeds weten te plaatsen voor de Champions League, terwijl Liverpool en Brighton & Hove Albion een ticket voor de Europa League hebben bemachtigd. De strijd om een Conference League-ticket ligt echter nog volledig open. Momenteel staat Aston Villa op de felbegeerde zevende plaats, maar de ploeg uit Birmingham kan nog worden ingehaald door zowel Tottenham Hotspur als Brentford. Villa en Brentford spelen thuiswedstrijden tegen ploegen die reeds uitgespeeld zijn, terwijl Tottenham een uiterst listige wedstrijd wacht tegen Leeds United, dat moet winnen om kans te houden op handhaving.

Stand, puntenaantal en doelsaldo

7 (ECL). Aston Villa 58 (49:45: +4)

8. Tottenham 57 (66:62: +4)

9. Brentford 56 (57:46: +11)

Resterend programma

Zondag: Aston Villa - Brighton

Zondag: Leeds United - Tottenham Hotspur

Zondag: Brentford - Manchester City

Leeds heeft zoals gezegd een overwinning nodig om kans te houden op handhaving. De ploeg staat negentiende, met hetzelfde aantal punten (31) als nummer achttien Leicester City. Boven die twee ploegen staat Everton momenteel nog op de veilige zeventiende plaats. The Toffees staan er op papier het beste voor en weten dat een overwinning op Bournemouth, dat nergens meer om speelt, voldoende is voor handhaving. Echter, als Everton er niet in slaagt te winnen, degradeert het, gezien het doelsaldo, hoe dan ook als Leicester wint.

Als Everton gelijkspeelt, Leicester niet wint en Leeds wint wél, hangt alles af van de precieze uitslag van de overwinning van Leeds. Die club moet dan met drie doelpunten verschil winnen van Tottenham om qua doelsaldo én punten gelijk te komen met Everton. Het volgende criterium waar naar gekeken wordt is het aantal gemaakte doelpunten. Leeds bezit dan het voordeel ten opzichte van Everton (47 om 33 gemaakte doelpunten).

Stand, puntenaantal en doelsaldo

17. Everton 33 (33:57: -24)

18 (degr.). Leicester 31 (49:67: -18)

19 (degr.). Leeds 31 (47:74: -27)

Resterend programma

Zondag: Everton - Bournemouth

Zondag: Leicester City - West Ham United

Zondag: Leeds United - Tottenham Hotspur

Scenario's

Everton handhaaft zich:

1. Als het wint van Bournemouth.

2. Als Leicester en Leeds niet winnen.

3. Als het gelijkspeelt, Leicester niet wint en Leeds met maximaal twee doelpunten verschil wint van Tottenham.

Leicester City handhaaft zich:

1. Als het wint, Everton niet wint en Leeds, als het wint, dat niet doet met een marge van minimaal elf doelpunten.

Leeds United handhaaft zich:

1. Als het wint, Leicester niet wint en Everton verliest.

2. Als het met minimaal drie doelpunten verschil wint van Tottenham, Leicester niet wint en Everton niet wint.

3. Als het met minimaal elf doelpunten verschil wint van Tottenham, Leicester wint en Everton niet wint.

Pascal Struijk moet zondag met Leeds winnen van Tottenham om kans te houden op handhaving.

Spanje (OR)

In Spanje ging het kampioenschap al in een vroeg stadium naar Barcelona, terwijl ook Real Madrid en Atlético zeker zijn van een Champions League-ticket. De strijd om het vierde ticket lijkt gewonnen te gaan worden door Real Sociedad, dat met twee wedstrijden te gaan vijf punten meer heeft dan nummer vijf Villarreal. Het onderlinge resultaat, waar in Spanje naar gekeken wordt bij een gelijk aantal punten, is wel in het voordeel van Villarreal.

Stand, puntenaantal en doelsaldo

4 (CL). Real Sociedad 68 (48:32: +16)

5 (EL). Villarreal 63 (56:36: +20)

Resterend programma

Zondag: Atlético Madrid - Real Sociedad

04-06: Real Sociedad - Sevilla

Zondag: Rayo Vallecano - Villarreal

04-06: Villarreal - Atlético Madrid

Voordeel onderling resultaat:

Villarreal - Real Sociedad

De nummer vijf gaat naar de Europa League, net als de club die als zesde eindigt. Real Betis staat vijfde en de kans is ook aanzienlijk dat de club uit Sevilla die plek definitief bemachtigt. Athletic Club kan nog in punten gelijk komen met Betis, maar laatstgenoemde ploeg heeft het beter onderlinge resultaat. Osasuna, dat ook zes punten minder heeft, zou het Europa League-ticket nog wel van Betis kunnen overnemen. Het onderlinge resultaat (1-0, 3-2) is gelijk, waardoor er gekeken wordt naar doelsaldo. Dat is in het voordeel van Betis, maar twee nederlagen van die club en twee zeges van Osasuna zouden het verschil in doelsaldo weleens teniet kunnen doen.

Stand, puntenaantal en doelsaldo*

6 (EL). Real Betis 56 (43:39: +4)

7 (ECL). Osasuna 50 (34:39: -5)

*Als Sevilla de Europa League wint, gaan de eerste vier + Sevilla naar de Champions League. De nummers zes en zeven plaatsen zich dan voor de Europa League. Het Conference League-ticket vervalt.

Resterend programma

Zondag: Girona - Real Betis

04-06: Real Betis - Valencia

Zondag: Getafe - Osasuna

04-06: Osasuna - Girona

Osasuna is dus bepaald niet de favoriet voor het behalen van een Europa League-ticket. Wel staat de verliezend bekerfinalist er goed voor wat betreft een Conference League-ticket. De club heeft vijftig punten. Echter, naast de ploeg uit Pamplona maken ook Athletic Club (50), Girona (49), Sevilla (49), Real Mallorca (47) én Rayo Vallecano (46) nog kans. Bovendien is Sevilla nog volop in de race voor een Champions League-kwalificatie. Als die ploeg de Europa League-finale wint van AS Roma, is dat een feit.

Ook onderin valt er nog geen zinnig woord te zeggen over welke clubs zich gaan handhaven. Hekkensluiter Elche (21 punten) is gedegradeerd en daar komen nog twee ploegen bij uit het rijtje Espanyol (35), Real Valladolid (38), Cádiz (38), Getafe (38), Almería (39), Celta de Vigo (40) en Valencia (40). Wordt vervolgd.

Voormalig FC Groningen-spits Alexander Sørloth is met Real Sociedad dicht bij de Champions League.

Duitsland (DS)

RB Leipzig zette de titelstrijd in de Bundesliga volledig op zijn kop door vorige week met 1-3 van Bayern München te winnen. Der Rekordmeister staat zodoende twee punten achter op Borussia Dortmund, dat aan een zege genoeg heeft om de titel te veroveren. Bayern heeft wel het betere doelsaldo, wat betekent dat die club alsnog kampioen wordt als het wint van 1. FC Köln en Dortmund niet wint van 1. FSV Mainz 05.

Stand, punten en doelsaldo

1. Borussia Dortmund 70 (81:42: +39)

2. Bayern München 68 (90:37: +53)

Resterend programma

Zaterdag: Borussia Dortmund – 1. FSV Mainz 05

Zaterdag: 1. FC Köln – Bayern München

Scenario’s

Dortmund is kampioen als:

1. Het wint.

2. Het gelijkspeelt of verliest en Bayern niet wint.

Bayern is kampioen als:

1. Het wint en Dortmund niet wint.

Net als bij plek één is het ook nog onzeker welke club als vierde zal eindigen. Union Berlin heeft momenteel het vierde Champions League-ticket in handen en weet dat het aan een zege waarschijnlijk genoeg heeft om vierde te eindigen. SC Freiburg heeft net als Union 59 punten, maar het doelsaldo van de hoofdstedelingen is net wat beter (+12 om +8).

Stand, punten en doelsaldo

4 (CL). Union Berlin 59 (50:38: +12)

5 (EL). SC Freiburg 59 (50:42: +8)

Resterend programma

Zaterdag: Union Berlin - Werder Bremen

Zaterdag: Eintracht Frankfurt - SC Freiburg

Scenario’s

Union Berlin eindigt vierde als:

1. Het wint en Freiburg dat niet doet.

2. Het wint en Freiburg wint zonder het doelsaldo van Union te overtreffen.

3. Het gelijkspeelt en Freiburg niet wint.

4. Het verliest en Freiburg dat ook doet.

SC Freiburg eindigt vierde als:

1. Het wint en Union dat niet doet.

2. Union wint en Freiburg dat ook doet met een zege waarbij de het doelsaldo van Union overtroffen wordt.

3. Het gelijkspeelt en Union verliest.

Onderin de Bundesliga is de spanning misschien wel het grootst. Hertha BSC is gedegradeerd, terwijl Schalke 04 op een degradatieplaats staat en VfL Bochum nu virtueel de play-offs in moet. Naast die ploegen kunnen VfB Stuttgart, FC Augsburg en TSG Hoffenheim ook nog degraderen. De kans dat laatstgenoemde ploeg nog op de zestiende plaats terechtkomt, is gezien het verschil in doelsaldo echter puur theoretisch.

Stand, punten en doelsaldo

13. TSG Hoffenheim 35 (47:56: -9)

14. FC Augsburg 34 (42:61: -19)

15. VfB Stuttgart 32 (44:56: -12)

16 (play-off). VfL Bochum 32 (37-72: -35)

17 (degr.). Schalke 04 31 (33:67: -34)

Resterend programma

Zaterdag: RB Leipzig - Schalke 04

Zaterdag: VfL Bochum - Bayer Leverkusen

Zaterdag: VfB Stuttgart - TSG Hoffenheim

Zaterdag: Borussia Mönchengladbach - FC Augsburg

TSG Hoffenheim handhaaft zich:

1. Als het wint of gelijkspeelt.

2. Als het verliest en Augsburg en Stuttgart winnen zonder het verschil in doelsaldo goed te maken.

3. Als het verliest en één van de clubs tussen Augsburg, Stuttgart en Bochum niet wint.

FC Augsburg handhaaft zich:

1. Als het wint.

2. Als het gelijkspeelt en Stuttgart of Bochum niet wint.

3. Als het gelijkspeelt en Stuttgart en Bochum winnen zonder het doelsaldo goed te maken.

4. Als het verliest en Stuttgart en Bochum allebei niet winnen.

VfB Stuttgart handhaaft zich:

1. Als het wint en Bochum, als het wint, het verschil in doelsaldo niet goed maakt.

2. Als het gelijkspeelt, Bochum niet wint en Schalke niet wint.

3. Als het verliest, Bochum verliest en Schalke maximaal gelijkspeelt.

VfL Bochum handhaaft zich:

1. Als het wint en Stuttgart maximaal gelijkspeelt.

2. Als het wint, Stuttgart dat ook doet en Augsburg verliest.

3. Als het gelijkspeelt, Stuttgart verliest en Schalke maximaal gelijkspeelt.

Schalke 04 handhaaft zich:

1. Als het wint en Bochum en Stuttgart doen dat niet.

*Als Schalke gelijkspeelt en Bochum verliest met twee doelpunten of meer, eindigt het op basis van doelsaldo zestiende. Als Schalke wint en Bochum óf Stuttgart wint, klimt het ook naar de zestiende plaats en gaat het de play-offs in.

Sepp van den Berg mag met Schalke 04 hoe dan ook niet verliezen bij RB Leipzig.

Italië (OR)

Kampioen Napoli en Lazio zijn reeds geplaatst voor de Champions League, maar daaronder kan er nog van alles gebeuren. Met nog twee wedstrijden te gaan hebben Internazionale en AC Milan wel veruit de beste papieren om de twee resterende tickets voor het miljardenbal te veroveren. Milan moet echter nog op bezoek bij Juventus, dat bij een overwinning op de Milanezen zelf ook nog een minimale kans behoudt op plaatsing voor de Champions League.

Het als zevende geklasseerde Juventus moet naast Milan en Inter ook nog AS Roma en Atalanta voor zich dulden. Bij een gelijk aantal punten bepalen de onderlinge ontmoetingen welke ploeg het voordeel van de twijfel krijgt. Als dat gelijk is wordt er gekeken naar het doelsaldo in de onderlinge ontmoetingen, het algemene doelsaldo en daarna welke club de meeste doelpunten heeft gemaakt.

Stand, puntenaantal en doelsaldo*

3. (CL). Internazionale 66 (67:40: +37)

4. (CL) AC Milan 64 (60:42: +18)

5. (EL) Atalanta 61 (59:43: +16)

6. (EL) AS Roma 60 (47:35 +12)

7. (ECL) Juventus 59 (55:32: +33)

*Als Roma de Europa League wint, gaat die ploeg de Champions League in, net als de eerste vier van de Serie A. Als Roma de Europa League wint, buiten de top vier eindigt én Inter de Champions League wint, gaat de top drie van de Serie A + Roma en Inter naar de Champions League. De nummer vier gaat in dat geval naar de Europa League.

Resterend programma

Zaterdag: Fiorentina - AS Roma

Zaterdag: Internazionale - Atalanta

Zondag: 20.45 uur: Juventus - AC Milan

04-06: Torino - Internazionale

04-06: AC Milan - Hellas Verona

04-06: Atalanta - AC Monza

04-06: AS Roma - Spezia

04-06: Udinese - Juventus

Voordeel onderling resultaat

Internazionale

Inter - AC Milan: gelijk, doelsaldo doorslaggevend

Inter - Atalanta: n.n.b. (eerste wedstrijd 2-3 zege voor Inter)

Inter - Roma

Inter - Juventus

AC Milan

AC Milan - Inter: gelijk, doelsaldo doorslaggevend.

AC Milan - Roma: gelijk, doelsaldo doorslaggevend.

AC Milan - Atalanta

AC Milan - Juventus: n.n.b. (eerste wedstrijd 2-0 zege voor Milan)

Atalanta

Atalanta - Inter: n.n.b. (eerste wedstrijd 2-3 zege voor Inter)

Atalanta - AC Milan

Atalanta - Roma

Atalanta - Juventus

AS Roma

Roma - Inter

Roma - AC Milan: gelijk, doelsaldo doorslaggevend.

Roma - Atalanta

Roma - Juventus

Juventus

Juventus - Inter

Juventus - AC Milan: n.n.b. (eerste wedstrijd 2-0 zege voor Milan)

Juventus - Atalanta

Juventus - Roma

Onderin de Serie A is er ook nog volop spanning. Zeker is wel dat Sampdoria en Cremonese gedegradeerd zijn, maar de derde degradant is nog hoogst onzeker. Momenteel wordt de fatale achttiende plek bezet door Hellas Verona, maar die ploeg staat slechts één punt achter Spezia en drie achter Lecce. Hellas heeft het voordeel van het betere onderlinge resultaat tegen Lecce, maar Spezia komt dan weer als winnaar uit de bus in de onderlinge ontmoetingen met Hellas. Spezia en Lecce speelden tweemaal met 0-0 gelijk, waardoor het doelsaldo daar de doorslag geeft bij een gelijk aantal punten.

Stand, puntenaantal en doelsaldo

16. Lecce 33 (30:43: -13)

17. Spezia 31 (30:56: -26)

18 (degr.). Hellas Verona 30 (29:55: -26)

Resterend programma

Zaterdag: Spezia - Torino

Zondag: Hellas Verona - Empoli

Zondag: AC Monza - Lecce

04-06: Lecce - Bologna

04-06: AS Roma - Spezia

04-06: AC Milan - Hellas Verona

Voordeel onderling resultaat

Spezia

Spezia - Lecce: gelijk, doelsaldo doorslaggevend.

Spezia - Hellas

Lecce

Lecce - Spezia: gelijk, doelsaldo doorslaggevend.

Lecce - Hellas

Hellas

Hellas - Spezia

Hellas - Lecce

Mocht het in de competitie onverhoopt misgaan voor Inter, kunnen Denzel Dumfries en Stefan de Vrij zich ook bij winst van de Champions League verzekeren van een CL-ticket voor volgend seizoen.

Frankrijk (DS)

In de Ligue 1 is het kampioenschap van Paris Saint-Germain nog niet officieel, maar met nog twee wedstrijden te gaan bedraagt de voorsprong van de club op naaste achtervolger RC Lens zes punten. Bovendien is het doelsaldo van de Parijzenaren beduidend beter dan dat van Lens: +50 om +34.

Stand, punten en doelsaldo

1. Paris Saint-Germain 84 (86:36: +50)

2. RC Lens 78 (62:28: +34)

Resterend programma

Zaterdag: RC Strasbourg – PSG

Zaterdag: RC Lens – AC Ajaccio

03-06: PSG – Clermont Foot

03-06: AJ Auxerre – RC Lens

Het is duidelijk dat de titel ver weg is voor Lens. Wel staat de club er uitstekend voor wat de tweede plaats betreft. Lens heeft vijf punten meer dan Olympique Marseille, dat bovendien een minder doelsaldo heeft (-29). L’OM neemt het nog op tegen Stade Brest (thuis) en Ajaccio (uit). Wel is Marseille verzekerd van minimaal de derde plaats, goed voor een ticket voor de voorronde van de Champions League. Welke clubs naar de Europa League en Conference League gaan, is nog onduidelijk. AS Monaco staat momenteel vierde met 65 punten, gevolgd door Lille OSC (63), Stade Rennes (62) en Olympique Lyon (59). Zaterdag op het programma: Rennes – Monaco.

Stand, punten en doelsaldo

4. (EL). AS Monaco 65 (69:54: +15)

5. (ECL) Lille OSC 63 (62:42: +20)

6. Stade Rennes 62 (65:38: +27)

7. Olympique Lyon 59 (61:44: +17)

Resterend programma

Zaterdag: Stade Rennes – AS Monaco

Zaterdag: Lille – FC Nantes

Zaterdag: Olympique Lyon- Stade Reims

03-06: AS Monaco – Toulouse

03-06: Troyes – Lille

03-06: Stade Brest – Stade Rennes

03-06: OGC Nice – Olympique Lyon

Drie van de vier Franse degradanten zijn bekend. FC Nantes staat momenteel ook op degraderen, maar de verliezend bekerfinalist weet dat het nu nog veilige AJ Auxerre slechts één punt meer heeft. RC Strasbourg zou ook nog achterhaald kunnen worden, maar die club heeft zes punten meer dan Nantes en bovendien een beter doelsaldo.

Stand, punten en doelsaldo

15. RC Strasbourg 39 49:56: -7)

16. AJ Auxerre 34 (33:59: -26)

17 (degr.). FC Nantes 33 (35:53: -18)

Resterend programma

Zaterdag: RC Strasbourg - PSG

Zaterdag: Toulouse - Auxerre

Zaterdag: Lille - Nantes

03-06: Lorient - Strasbourg

03-06: Auxerre - RC Lens

03-06: Nantes - Angers

Myron Boadu moet met zijn AS Monaco nog vol aan de bak om de Europa League te bereiken.