Euroborg juicht het hardst bij goal Luciano Valente voor winnend Jong Oranje

Jong Oranje begint met een goed gevoel aan het EK in Slowakije. De formatie van bondscoach Michael Reiziger won in de uitzwaaiwedstrijd in de Euroborg in Groningen met 3-0 van Jong Ivoorkust. Voor Jong Oranje begint het EK op 12 juni tegen Finland. Daarna volgen groepsduels met Jong Denemarken (15 juni) en Oekraïne (18 juni).

In de eerste minuut was er al een hachelijk moment voor het doel van Jong Oranje. Een terugspeelbal van Ezechiel Banzuzi was niet hard genoeg, waarna doelman Rome-Jayden Owusu-Oduro tegen een tegenstander aanschoot. De bal vloog maar net langs het doel, tot opluchting van de AZ-keeper. Luttele minuten later trof Jong Ivoorkust de lat.

Twee waarschuwingen dus voor Jong Oranje, dat na elf minuten op 1-0 kwam. Devyne Rensch was doelman Aboubaka Dosso te vlug af en schoot raak in de verre hoek. Een opsteker voor de ploeg van Reiziger, die zijn formatie in de slotfase van de eerste helft op 2-0 zag komen. Million Manhoef schoot van buiten de zestien raak in de rechterhoek.

Reiziger voerde halverwege negen wissels door. Er klonk gejuich bij de entree van FC Groningen-spelers Luciano Valente en Thom van Bergen. Ook onder meer Wouter Goes en Antoni Milambo kwamen erin bij Jong Oranje, waar spelers als Noah Ohio, Ruben van Bommel, Kenneth Taylor en Rensch in de kleedkamer achterbleven.

Jong Oranje trok het initiatief na rust duidelijk naar zich toe en wilde het publiek in de Euroborg op meer goals trakteren. Het tempo lag echter vaak te laag om het de defensie van Jong Ivoorkust echt lastig te maken.

De thuisploeg had aan de andere kant niet veel te duchten van de beloften van Ivoorkust, waardoor de oefeninterland in Groningen een beetje voortkabbelde op sommige momenten. Banzuzi schoot na ruim 70 minuten spelen hoog over na een goede individuele actie.

Het was publiekslieveling Valente die de stand van dichtbij naar 3-0 tilde, nadat Anass Salah-Eddine eerste de paal had geraakt. De goal van de door Feyenoord begeerde middenvelder werd flink gevierd op de tribunes. Groningen-legende Arjen Robben genoot op de tribune. Al met al een geslaagde avond dus voor Jong Oranje.