Euforie groot na zege Feyenoord: ‘Heerlijk om ze naar huis te sturen, de A16 op’

Donderdag, 17 augustus 2023 om 21:35 • Sam Vreeswijk

Voetbalfans zijn er in alle soorten en maten. De één volgt de uitslagen van zijn club slechts via Teletekst, de ander is aanwezig bij zowel thuis- als uitwedstrijden. Maar sommige fans zijn zelfs zo fanatiek, dat ze hun clubliefde hebben laten vereeuwigen op hun lichaam, in de vorm van een tatoeage. Voorbeelden daarvan zijn Feyenoord-supporters Lesley Verhagen, Stephanie Oldejans, Youri van den Berg en Frans Oldejans. Zij komen aan het woord in de nieuwste aflevering van Voetbalgek, een serie van Voetbalzone in samenwerking met Bart Grimbergen.

Alle vier hebben ze een andere tatoeage die hun liefde voor Feyenoord laat zien. En ook allemaal hebben ze een andere reden waarom Feyenoord zoveel voor ze betekent. Voor Verhagen begon het al op jonge leeftijd. Hij was vijf of zes jaar toen hij De Kuip voor het eerst bezocht. "Dat maakt een gigantische indruk, als jij als klein jongetje meegaat aan de hand van je vader en met je opa, en je komt zo'n gigantisch bolwerk binnen", weet hij nog. "Ik ben op slag verliefd geworden, op het stadion en de club. Het wordt je van kleins af aan al met de paplepel ingegoten. Bij veel baby's wordt gezongen 'Slaap, kindje, slaap', maar bij het merendeel van de Feyenoord-supporters wordt gewoon het 'Hand in hand' boven de wieg gezongen."

Verhagen ging de laatste paar jaar alleen nog met zijn schoonvader naar De Kuip. "Maar afgelopen april is hij helaas komen te overlijden", aldus de fanatieke Feyenoord-fan, die behalve verschillende Feyenoord-tatoeages ook de initialen van zijn schoonvader op zijn lichaam heeft laten vereeuwigen. Ook Youri van den Berg associeert Feyenoord met iemand die dicht bij hem stond. "Vanaf mijn vijfde of zesde ging ik naar het stadion. Met mijn vader. Die overleed toen ik zeventien was. De enige momenten dat ik eigenlijk met hem samen was, was bij Feyenoord. Dan waren we gewoon met z'n tweeën. Als ik aan Feyenoord denk, denk ik aan m'n vader. En andersom."

De liefde die Stephanie Oldejans voor Feyenoord heeft, gaat heel ver, vertelt ze. "Als iemand iets slechts zegt over Feyenoord, kan ik kwaad worden. Of ze hebben verloren, en dan met name van dat 020, dan ben ik gewoon ziek. Dan hoef je ook niet bij mij in de buurt te komen, dan moet je even wegblijven. Dat kan echt twee of drie dagen duren."

Voor Frans Oldejans is het niet alleen de liefde voor Feyenoord die diep zit, maar ook die voor Rotterdam. Hij heeft daarom ook een tatoeage van de skyline van Rotterdam. "Rotterdam is m'n stad", vertelt hij. Het mooiste duel dat hij meemaakte als Feyenoord-fan, was alweer 21 jaar geleden: toen Feyenoord in eigen huis met 3-2 van Borussia Dortmund won en de UEFA Cup veroverde. "Wel een heel beladen wedstrijd, want Rotterdam was in rouw (vanwege het overlijden van Pim Fortuin, red.). Maar dan toch die overwinning krijgen, die Duitsers naar huis sturen over de A16, richting Duitsland... Ik voelde me euforisch. Dat is zo'n lekker gevoel... Europees succes is bijna net zo lekker als klaarkomen. Bijna, hoor."