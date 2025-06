Dit zegt Etienne Vaessen over het opstootje na FC Groningen - Ajax

Etienne Vaessen heeft in gesprek met Voetbal International gereageerd op zijn gedrag na FC Groningen – Ajax. De 29-jarige keeper speelde een hoofdrol tijdens het veelbesproken opstootje na afloop.

Vaessen was in de dagen na het thuisduel met Ajax, dat de titel verspeelde in Groningen, de meest besproken speler in Nederland. De keeper kreeg ook doodsbedreigingen. “Ik vond het heel heftig. Ik wist heus wel dat ik wat doms had gedaan”, begint de Brabander.

“Maar het bleef maar doorgaan, een week lang. Ik snap de frustratie. Ik provoceerde zelf ook. Had ik ook niet moeten doen. Want ik snapte ze ook, de pijn van het missen van de titel.”

FC Groningen vond het gedrag van Vaessen ‘ook niet slim’. “Laat dat duidelijk zijn. Maar ze kennen me, weten wat ik meegemaakt heb en hoe ik in elkaar zit. Ze vonden vooral dat ik een goed seizoen gekeept had. Kijk de cijfers er maar op na.”

“Ze hebben me gestraft, maar ook hulp aangeboden en zijn achter me gaan staan. Ik ben FC Groningen voor altijd dankbaar en blij met hoe ze met de situatie omgingen”, aldus Vaessen.

“Iedereen praat elkaar op een gegeven moment maar na, moet maar over elkaar heen. Het is absurd. Het ging over ‘die kutkeeper van FC Groningen’. En dan is Vaessen, die dorpsidioot, makkelijk af te branden.”