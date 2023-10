Etienne Vaessen laat voor het eerst van zich horen na verschrikkelijke botsing

Etienne Vaessen heeft voor het eerst gereageerd op de ogenschijnlijk verschrikkelijke botsing met Brian Brobbey.

De schrik was zaterdagavond enorm toen Brobbey laat in de wedstrijd tussen RKC en Ajax (2-3 bij staking) na een slechte aanname doorliep op Vaessen. De doelman raakte buiten westen en lang was er veel onzekerheid rond de situatie.

Zondagavond maakte ploeggenoot Michiel Kramer al bekend dat Vaessen ontslagen is uit het ziekenhuis. Via de officiële kanalen van RKC spreekt Vaessen maandagavond zijn dankbaarheid uit voor de steun die hij heeft gekregen.

“Allereerst wil ik mijn collega’s van de medische staf én uiteraard ook de (medische) mensen van Ajax en het ambulancepersoneel enorm bedanken voor het snel en juist handelen.”

“Ik heb begrepen dat er van alle kanten steunbetuigingen binnen komen. Via deze weg wil ik iedereen die met mij en mijn familie meeleeft enorm bedanken. Wij waarderen de steun enorm.”

“Vanochtend heb ik kort kunnen videobellen met mijn teamgenoten, de staf en alle betrokkenen binnen RKC Waalwijk. Het was erg fijn iedereen weer even te zien.”

“De eerste periode van mijn herstel bestaat uit het nemen van rust. Hierdoor zal ik de komende periode nog niet op alle berichten kunnen reageren”, aldus de doelman.