Etienne Vaessen had zaterdagavond de nodige tijd nodig om af te koelen. Met het gelijkspel tegen FC Twente (1-1) kon de sluitpost van FC Groningen wel leven, maar het optreden van de arbiter van dienst was genoeg reden voor zichtbare frustratie.

In eigen huis kwamen de noorderlingen verdienstelijk voor de dag tegen de op papier zware opponent. Groningen leek dankzij de trefzekere Thom van Bergen de rust in te gaan met een verdiende voorsprong, maar een rake strafschop van Sem Steijn gooide vlak voor de kantwisseling roet in het eten.

Het moment dat voor de dienstdoende scheidsrechter, Dennis Higler, aanleiding was voor het wijzen naar de stip, was op zijn minst discutabel. Thijmen Blokzijl hield zijn directe tegenstander kortstondig vast, met alle gevolgen van dien.

Vaessen vond het een ‘lichte’ overtreding, zo vertelt hij aan het Dagblad van het Noorden. “Higler kan hem geven, maar dan moet je bij de situaties daarna ook consequent zijn. Dat gebeurde niet.”

De Surinaams international ergerde zich negentig minuten lang groen en geel aan Higler, die hij bestempelt als ‘walgelijke vent’. “Je kunt niet met die man communiceren.”

“Op zeker moment was het vijf meter buitenspel”, haalt Vaessen een voorbeeld aan. “Ik wijs de scheids erop met een gebaar en hij geeft me geel. Misschien moet ik dat ook niet doen, want ik heb er nu al vier, maar ja.”

“Je kunt gewoon geen gesprek met hem aangaan”, herhaalt de van RKC Waalwijk overgekomen keeper zichzelf. “Nee, Higler en ik worden geen vrienden.”