Etienne Vaessen beschrijft heftige nasleep van botsing met Brian Brobbey

Dinsdag, 14 november 2023 om 20:55 • Rian Rosendaal • Laatste update: 21:09

Etienne Vaessen herhaalt dinsdag in een uitgebreid interview met het Algemeen Dagblad dat hij Brian Brobbey niets kwalijk neemt. De doelman van RKC Waalwijk kwam op 30 september hardhandig is botsing met de Ajax-spits en moest zes weken revalideren. Vaessen rept tevens over een fraaie geste van de familie van Brobbey na het veelbesproken incident.

Vaessen is ook dankbaar richting de teamarts van RKC, die zijn door zijn tong geblokkeerde luchtweg op tijd vrijmaakte. "Daar ben ik ze eeuwig dankbaar voor. Sommige mensen zeggen dat de arts niet hoefde te reanimeren. Dat is onzin. Al had hij mijn borstkas gebroken; ik ben blij dat hij het heeft gedaan."

De RKC-doelman keerde zaterdag tegen Go Ahead Eagles terug onder de lat, na een periode van behoorlijke stress. Vooral de eerste twee weken waren erg zwaar. "Toen ben ik alleen maar thuis geweest, af en toe liep ik een rondje door de tuin. Soms kwamen er mensen langs en die zeiden: 'Je zegt telkens hetzelfde'. Ik was een soort zombie, was helemaal niet mezelf."

Vaessen wilde ook helemaal niet naar buiten, bang om steeds hetzelfde verhaal te moeten vertellen tegen mensen op straat. Hij waardeert aan de andere kant wel de stroom aan fruitmanden, bloemen en kaartjes. "Daar heb ik veel steun aan gehad. Ook met Brian Brobbey heb ik contact gehad, hem neem ik helemaal niks kwalijk. Zijn familie heeft me ook nog een fruitmand gestuurd."

De botsing laat duidelijk zijn sporen na bij Vaessen, die de beelden van de botsing met Brobbey een paar dagen later bekeek op zijn telefoon. "Er is een foto dat de arts mij aan het reanimeren is, daar heeft hij zijn handen op mijn borst. Ik weet dus zelf niks meer van dat moment, maar die foto kwam ’s nachts de hele tijd terug. Ik sliep heel slecht. Ik droomde telkens dat ik out zou gaan of een hartaanval kreeg", zo beschrijft hij de meest onrustige momenten.

De van nature introverte Vaessen klopte uiteindelijk bij een mental coach aan. Wat volgde was EMDR-therapie, om de impact van vreselijke gebeurtenissen te verminderen. "Ik had er ook heel erg moeite mee dat iedereen me zag als die keeper die gereanimeerd werd. Mede door die therapie denk ik nu: Het boeit me niet wat mensen denken, ik ga ervoor."

Zegeningen tellen

Vaessen heeft naar eigen zeggen een engeltje op zijn schouder. Zeker ook omdat hij negen jaar geleden als beveiliger van de Media Markt in Breda werd neergestoken. "Een goede vriend van me zei al: 'Jij bent een kat. Je hebt negen levens. Je hebt er nu gewoon nog zeven over'", zo besluit de bij RKC terugkeerde doelman.