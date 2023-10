ESPN ziet ‘de achilleshiel van PSV’: ‘Op internationaal niveau...’

Zondag, 29 oktober 2023

Mario Been is niet te spreken over Ramalho. De Braziliaanse verdediger moet het zondagavond ontgelden in Dit was het Weekend, het voetbalpraatprogramma van ESPN.

De analist noemt Ramalho zelfs ‘de achilleshiel van dit PSV’. Been denkt dat de 31-jarige verdediger op nationaal niveau nog wel overeind blijft, maar voor wedstrijden in de Champions League echt flink tekort komt.

“Ik vind hem de achilleshiel van dit PSV. Niet zozeer in de Nederlandse competitie, want ze hebben tien wedstrijden gespeeld en dertig punten behaald, maar internationaal vind ik het echt veel te weinig.”

“Ook vandaag vond ik het veel te weinig”, sluit de voormalig trainer van onder meer NEC zijn betoog af. Ramalho kan al weken rekenen op een basisplaats in de ploeg van Peter Bosz. Zijn concurrent Armel Bella-Kotchap is geopereerd aan zijn schouder en voorlopig niet inzetbaar.

Ook Valentijn Driessen, chef-voetbal van De Telegraaf is niet te spreken over het optreden van de Braziliaanse mandekker. “Er werden voldoende kansen gecreëerd en ruimtes werden gevonden achter de PSV-verdediging. Ramalho, echt, hij krijgt een 3 of een 2.”

Uiteindelijk kwam PSV met de schrik vrij. “Met drie goals in elf minuten in de tweede helft bewijs je natuurlijk ook dat die defensie van Ajax niets voorstelt”, zei hij in een video-item van de krant.

In de rust van PSV - Ajax (5-2), toen de Amsterdammers nog met 1-2 voorstonden, riepen de supporters van PSV volgens ESPN-presentator Jan Joost van Gangelen om een wissel van de Braziliaan. “Haal hem eraf”, zou er in het stadion geroepen zijn.