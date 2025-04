ESPN wil van AZ-trainer Martens weten hoe het met Wouter Goes gaat na heftige week

Maarten Martens gaat voorafgaand aan AZ - NAC Breda in op de plaats op de bank van Wouter Goes. De verdediger was na de bekerfinale van maandag volop in het nieuws, daar Victor Edvardsen (Go Ahead Eagles) felle kritiek uitte op de manier van doen van de jonge mandekker van AZ.

''We moesten keuzes maken. Want we hebben mensen nodig die ook aan het einde van de wedstrijd volle bak kunnen blijven gaan. 90 minuten spelen kan iedereen. Maar 90 minuten met hoge intensiteit valt nog te bezien'', legt Martens zijn keuzes uit bij ESPN.

''Met Peer Koopmeiners en David Møller Wolfe hebben we twee jongens die 120 minuten in de benen hebben. Bij hun zal het op karakter zijn, misschien moeten ze eruit. Daar moeten we ook een stuk balans in vinden'', aldus de AZ-coach, die ook de reserverol van Goes duidt.

''Bij Goes hebben de hamstringklachten meegespeeld. Hij was er tegen Heracles Almelo al niet bij, omdat hij toen klachten had. Later in de week, richting Go Ahead Eagles, is hij erbij gekomen. Dat was helemaal goed. Dat hebben we ook kunnen zien. Hij heeft 120 minuten goed meegedaan, daar reageert hij wel wat op'', lijkt het dat de verdediger niet helemaal fris uit de bekerfinale is gekomen.

''We hadden hem kunnen opstellen. Maar we moeten hem ook heel houden voor de belangrijke fase die eraan komt'', verduidelijkt Martens. ''En aan het einde van de wedstrijd moeten we zes spelers hebben die nog honderd procent zijn. Dat neem je mee in je keuzes. Veel middenvelders hebben we niet. Mijnans was geen optie, want die is kort terug van een lange blessure.''

Verslaggever Fresia Cousiño Arias wil vervolgens weten hoe het met Goes gaat na enkele turbulente dagen. ''We hebben veel met hem gesproken. We hebben hem heel veel gesteund, dat verdient hij ook. Hij speelde een hele goede finale. Hij is heel belangrijk voor ons en pas twintig jaar. Hij gaat nog heel veel leren en nog veel beter worden.''

Analist Kees Luijckx wil weten of Goes moeite heeft met de storm aan kritiek aan zijn adres. ''Natuurlijk doet dat wat met een mens'', beaamt Martens. ''Het zou raar zijn als dat niet zo was. Wouter beseft dat hij er soms over gaat. Maar het is zo'n winnaar, hij doet alles voor het team. Daarom waarderen we hem zodanig. Soms moet hij het wat slimmer doen.''