ESPN voorspelt op hoeveel Eredivisie-goals Gimenez dit seizoen gaat eindigen

Zaterdag, 21 oktober 2023 om 12:46 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 12:56

Op Santiago Gimenez staat dit Eredivisie-seizoen geen maat. De doelpuntenmachine was in de eerste acht speelrondes al goed voor twaalf treffers. De grote vraag is hoeveel goals de Mexicaan deze jaargang uiteindelijk weet te maken. Sam Planting schat aan de hand van vier door data gedreven nuances voor ESPN in wat een realistisch doelpuntentotaal voor Gimenez in het Eredivisie-seizoen 2023/24 zou kunnen zijn.

Het is vaker voorgekomen dat spitsen voortvarend aan de Eredivisie zijn begonnen, echter wisten alleen Luis Suárez en Mateja Kezman deze eeuw minimaal één-op-één te lopen door 35 competitiedoelpunten in één seizoen te maken.

Planting kijkt als eerst naar de fitheid van Gimenez. Wat dat betreft is de kans klein dat de spits wedstrijden moet toekijken vanwege een kwetsuur. Gimenez speelde tot nog toe vier seizoenen op profniveau. Daarin hoefde hij pas één wedstrijd te missen door een blessure.

Planting maakt zijn inschatting eveneens aan de hand van expected goals. Gimenez heeft vanaf januari 2023, het moment dat hij een vaste basisplaats bij Feyenoord kreeg, verreweg de meeste goede scoringskansen verzamelt. Hij maakte 23 doelpunten tegenover 18 expected goals, waar strafschoppen nooit worden meegerekend.

“Gemiddeld per 90 minuten verzamelt de Feyenoorder in deze periode een kansentotaal uit open spel ter waarde van 0,8 Expected Goal. In tien volle potjes kun je uit gaan van acht doelpunten”, aldus Planting.

Ook wordt een ‘penalty’-bonus’ meegenomen in de voorspelling. “Over de laatste vijf seizoenen bezien krijgen Nederlandse topvierclubs gemiddeld zo'n zeven pingels per seizoen”, schrijft de journalist. Gimenez wist tot nog toe 82 procent van zijn penalty’s te scoren, waardoor er kan worden verwacht dat hij met nog driekwart van het seizoen voor de boeg zo'n vier keer trefzeker zal zijn vanaf elf meter.

Tot slot wordt ook het mogelijke rouleren van Arne Slot meegenomen, aangezien Feyenoord met Ayase Ueda een prima back-up heeft. Met een aannemelijke kans op overwinteren in Europa is de verwachting dat Gimenez nog ‘zo'n 80 procent van de mogelijke Eredivisie-minuten’ gaat maken. Met alle vier de data meegenomen, verwacht Planting dat Gimenez in totaal minstens op 34 goals uitkomt. Daarmee zou hij net onder Suárez (2009/10) en Kezman (2002/03) eindigen.