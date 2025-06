Ezechiel Banzuzi zag zijn stormachtige ontwikkeling bij OH Leuven onlangs bekroond worden met een transfer naar RB Leipzig. De Duitsers legden zestien miljoen euro neer en hebben torenhoge verwachtingen van de international van Jong Oranje. Zo hoog zelfs, dat ESPN-verslaggever Cristian Willaert zijn oren amper kan geloven.

De twintigjarige Banzuzi is weinig verrassend door bondscoach Michael Reiziger opgenomen in de EK-selectie. De middenvelder mag zijn kunsten deze maand laten zien op het jeugd-EK in Slowakije.

In gesprek met ESPN vertelt Banzuzi op welke vlakken hij zich heeft ontwikkeld. "In het begin bij OHL leed ik vaak onnodig balverlies. Dat heb ik wel uit mijn spel gehaald. Op hoog niveau mag je geen onnodig balverlies lijden."

"Ik denk dat ik me vooral daarin heb ontwikkeld. Scherper in mijn passes, weten wanneer ik moet passen. Wanneer ik moet dribbelen, niet moet dribbelen. Als je veel wedstrijden speelt ga je meer dingen ervaren."

Bij Leipzig komt Banzuzi twee landgenoten tegen: Lutsharel Geertruida en Xavi Simons. De verwachtingen bij bij de club zijn, mede door het prijskaartje van zestien miljoen euro, hoog. "Het is natuurlijk supermooi dat een club zoveel geld voor je wil betalen", vertelt Banzuzi.

"Ik ben trots op mezelf en mijn familie. Maar ook op mijn vorige club OHL, dat ze het vertrouwen hadden om mij twee jaar geleden te halen. Alleen maar trots." Banzuzi hoorde snel na de winterse transferwindow van de interesse van Leipzig. "Gesprekken gevoerd, daarnaartoe. Sindsdien is het kwartje gaan rollen."

Banzuzi onthult vervolgens wat Leipzig met hem van plan is. "Ze willen dat ik de beste middenvelder van de Bundesliga word. Ik wil dat ook." Banzuzi wordt onderbroken door Willaert, die zijn oren niet kan geloven. "Wacht even, wat zei je?"

Met het gehoor van Willaert is niets mis. "Ze willen dat ik de beste middenvelder van de Bundesliga word", herhaalt Banzuzi. "Ik wil dat ook natuurlijk en ga daar keihard voor werken. Ze hebben echt veel vertrouwen in mij. Het plan is goed. Alleen maar mooi."

Willaert stelt dat het 'nogal wat is', de beste middenvelder van de Bundesliga worden. Banzuzi denkt dat dat kan en heeft veel zelfvertrouwen, merkt de verslaggever op. "Dat heb ik altijd wel gehad. Tuurlijk groeit dat. Je speelt niet altijd bij een grote club dus dan moet je jezelf motiveren om hard te blijven werken, weten wanneer je kansen gaan komen."

"Dat heb ik gedaan. Ik wist dat ik uiteindelijk wel naar en grote club zou gaan. Daar ben ik super blij mee. Ik heb nooit opgegeven en ben altijd hard blijven werken", aldus Banzuzi. De middenvelder uit Zwijndrecht begon zijn carrière bij NAC Breda, dat hem in 2023 voor 1,2 miljoen euro verkocht aan Leuven.