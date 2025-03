ESPN spreekt schande van incident bij Willem II - Almere City FC: 'Heel vies en smerig'

Er is de nodige verbazing en ergernis in de rust van het thuisduel van Willem II met Almere City FC. Een boze supporters van de Tilburgers spuugde naar een speler van de bezoekers, tot grote ergernis van De Eretribune.

In de slotfase van de voor Willem II dramatisch verlopen eerste helft kon een supporter van Willem II zijn teleurstelling blijkbaar niet verkroppen. De betreffende persoon tufte naar Vasilios Zagaritis, die op het punt stond om een vrije trap te nemen.

In de studio van De Eretribune wordt er schande gesproken over de actie van de Willem II-fan. ''Het is echt heel vies'', verzucht presentatrice Aletha Leidelmeijer. ''Het is echt sensationeel als mensen boven de 65 jaar gaan rochelen'', is ook Jan Joost van Gangelen werkelijk verbijsterd.

''Hij (Zagaritis, red.) heeft niet in de gaten wat er gebeurt. Maar ik zou knettergek worden. Spugen is echt smerig'', keurt ook Bram van Polen de actie van de supporter van Willem II ten zeerste af.

''Dit is waarschijnlijk iemand die maandag weer keurig naar zijn werk gaat'', moet Kees Luijckx haast lachen om het voorval. ''Hij schaamt zich kapot, denk ik.''

''Doe nou even normaal. Ongelooflijk. Hij is gewoon pissig, maar dan moet je je niet zo gedragen'', sluit de verbaasde Leidelmeijer de discussie af.

Willem II begon nog voortvarend, maar keek na treuzelen van doelman Thomas Didillon-Hödl, waar Charles-Andreas Brym optimaal van profiteerde, op achterstand. Het werd nog erger toen Kyan Vaesen rood kreeg na een keiharde charge op James Lawrence.