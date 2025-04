Voorafgaand aan FC Groningen – PSV stond Peter Bosz ESPN-verslaggever Milan van Dongen te woord. In De Eretribune reageren Hugo Borst en Mario Been op het interview en trekken ze hun conclusies over de houding van Bosz tegenover Van Dongen.

“Wat een ongemak, zeg. Ik vind het wel lekker om naar te kijken. Milan heeft zijn huiswerk gedaan, en Bosz is niet bijster gesteld op deze verslaggever”, concludeert Borst. Hij denkt te weten waar dit ongemak vandaan komt: “Er moet iets in het verleden zijn gebeurd.”

Borst analyseert het interview: “Je krijgt goede, uitgebreide vragen en dan geeft Bosz hele korte antwoorden, waardoor je er niet doorheen komt.” De Rotterdammer vindt de gebeurtenis veelzeggend.

“Hier staat een trainer die aangeschoten wild is. Hij is er niet zeker van dat dit vandaag goed gaat aflopen.” De schrijver ziet geen Bosz met hetzelfde vertrouwen als een half jaar geleden, en constateert ook dat de PSV-trainer helemaal geen zin heeft in het interview met de ESPN-verslaggever.

Mario Been haakt in en deelt dezelfde mening als Borst: “Je ziet aan alles dat hij niet het vertrouwen heeft dat het vandaag goed gaat komen. Dat had hij vorige week nog wel.” De oud-Feyenoorder vindt dat er geen discussie moet zijn of PSV de strijd om de tweede plek nog ziet zitten:

“Ik kan me voorstellen dat de jongens van PSV weer graag Champions League willen spelen, en niet dat ze eerder terug moeten komen om de voorrondes te spelen” stelt Been. Wel denkt hij dat de nederlaag tegen Ajax mentaal veel met PSV heeft gedaan: “Ja, het vertrouwen is wel heel broos in die selectie.”

Been concludeert dat PSV er veel voor moet doen om het weer op de rit te krijgen: “Er spelen genoeg dingen: Bosz en het gezeur met Makkelie, Til die geen plezier heeft in wat hij doet, en Lang. PSV moet ervoor zorgen dat de focus weer op het voetbal ligt”, sluit de analist af.