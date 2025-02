ESPN moet excuses aanbieden na frappant moment in live-uitzending sc Heerenveen - FC Twente

ESPN moest zondagmiddag excuses aanbieden tijdens het Eredivisie-duel tussen sc Heerenveen en FC Twente (3-3). De sportzender startte na 43 minuten spelen ineens een promotievideo in voor de wedstrijd om de Superbowl die vannacht op het programma staat.

“Deze wedstrijd wordt medemogelijk gemaakt door KPN, hoofdsponsor van de Eredivisie.” Met dat bericht werd de wedstrijd in het Abe Lenstra Stadion abrupt onderbroken.

Nog voor het reclamespotje voor de wedstrijd was afgelopen, werd de uitzending weer hervat. Uiteindelijk miste de kijker zo’n dertig seconden van de wedstrijd, waarin niets bijzonders gebeurde.

Commentator Mark van Rijswijk maakte vervolgens zijn excuses namens de sportzender. “Ik begrijp dat we even van de zender waren. Excuses. Een technisch probleem dat gelukkig alweer is opgelost.”

In de nacht van zondag op maandag zendt ESPN de Superbowl uit. De eindstrijd van het American football-seizoen gaat dit jaar tussen Philadelphia Eagles en Kansas City Chiefs.