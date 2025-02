ESPN meldt dat Dick Advocaat (77) voetbalpensioen voorlopig nog even uitstelt

Dick Advocaat blijft langer aan als bondscoach van Curaçao. Bronnen melden vrijdag namelijk aan ESPN dat de ervaren coach zijn eenjarige contract heeft verlengd. Het is overigens niet direct duidelijk voor hoelang Advocaat heeft bijgetekend op Curaçao.

Advocaat (77) leek in de zomer van 2023 met pensioen te gaan als trainer. De doorgewinterde oefenmeester was toen net een halfjaar de eindverantwoordelijke geweest van zijn grote liefde ADO Den Haag,

Daar kwam echter verandering in toen de voetbalbond van Curaçao in januari 2024 contact opnam met de destijds clubloze Advocaat. De Haagse trainer ging overstag en zette zijn handtekening onder een contract voor één jaar.

Advocaat was tot dusver bij acht interlands betrokken van de nummer 91 op de FIFA-ranglijst. Onder zijn leiding boekte Curaçao zes overwinningen en speelde het eenmaal gelijk. Alleen van Saint Lucia werd met 2-1 verloren.

Door de sterke reeks gaat Curaçao met dertien punten uit zes wedstrijden aan kop in groep A van de CONCACAF Nations League. De ploeg van Advocaat is tevens lijstaanvoerder in groep B van de WK-kwalificatie, met zes punten uit de eerste twee kwalificatieduels.

Advocaat koos bij zijn aanstelling voor een overwegend Nederlandse begeleidingsstaf. Cor Pot, Kees Jansma en Casper van Eijck gingen namelijk met de ervaren coach mee richting Curaçao.

De keuzeheer van Curaçao heeft een illustere loopbaan als trainer achter de rug. Advocaat was diverse malen bondscoach van het Nederlands elftal en diende daarnaast onder meer PSV, Feyenoord, FC Utrecht, Sparta Rotterdam, Rangers, FC Zenit, Sunderland en de nationale elftallen van België en Rusland.