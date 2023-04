ESPN lijkt ondanks torenhoog bod favoriet te zijn voor Eredivisie-rechten

ESPN lijkt nog altijd op pole position te liggen in de strijd om de Nederlandse voetbalmediarechten. Dat meldt het Algemeen Dagblad donderdag. Dinsdag werd nog bekend dat een consortium van tv-aanbieders bestaande uit KPN, VodafoneZiggo, T-Mobile en DELTA een bod ter waarde van ruim twee miljard euro had neergelegd bij Eredivisie CV-directeur Jan de Jong en de mediacommissie van de Eredivisie-clubs. Dat bod lag significant hoger dan dat van ESPN: zo’n vijftig miljoen euro per jaar.

Het AD meldt donderdag echter dat de werkgroep van clubs en de overkoepelende Eredivisie CV nog niet overtuigd zijn van het bod van het consortium. Meerdere ingewijden van de clubs die bij de besprekingen zijn betrokken, zeggen tegen de krant dat het bod van ESPN onder de streep gelijkwaardig zal zijn aan dat van het consortium. Uiteindelijk, zo denkt men, zal het bod van ESPN gunstiger uitpakken voor de clubs.

Dat het verschil tussen het bod van ESPN en dat van het consortium kleiner is dan dinsdag werd geschetst, heeft volgens de clubs voor een groot deel te maken met het verschil tussen bruto en netto. Zo zou het genoemde bod van twee miljard euro dat het consortium deed ‘een veel te rooskleurige voorstelling van zaken’ zijn: de clubs menen dat dit om bruto-opbrengsten gaat, en niet om het bedrag dat de clubs uiteindelijk netto zullen ontvangen. Een woordvoerder van het consortium reageerde daar vervolgens weer op: “Blijkbaar hebben ze ons voorstel dan niet goed begrepen.”

Hoe dan ook lijkt het erop dat de Nederlandse clubs er flink op vooruitgaan met het nieuwe contract dat aanstaande is, daar die overeenkomst minimaal zeventig procent hoger ligt dat de afgelopen tien jaar. Op 8 mei vindt de vergadering van vennoten plaats, en dan wordt er een knoop doorgehakt over de toekomst van de Nederlandse voetbalmediarechten.