ESPN legt uit aan Ajax: handsregel is begin dit seizoen veranderd

De late tegentreffer die Ajax zondag incasseerde tegen PEC Zwolle leidt tot veel commotie. Pascal Kamperman van ESPN legt na afloop van de wedstrijd uit dat het doelpunt van Lennart Thy volgens de regels geldig is. De handsregel werd aan het begin van het seizoen aangepast.

In de 89ste minuut kwam PEC op gelijke hoogte tegen Ajax. Apostolos Vellios wist de bal in het strafschopgebied naar Thy te tikken, die met een omhaal knap scoorde: 2-2. In de herhaling bleek dat Vellios de bal nog even met de arm beroerde voordat die bij Thy kwam, maar het doelpunt telde.

?? Assist met een omhaal, goal met een omhaal! ??@PECZwolle pakt in de slotfase een punt tegen Ajax ??#ajapec — ESPN NL (@ESPNnl) December 17, 2023

"Hands of niet? Ik heb het nog even opgezocht voor de zekerheid", zegt verslaggever Kamperman na afloop. "Het is op zich vrij helder: eerder was het zo dat alle doelpunten waaraan hands voorafging werden afgekeurd. Daarbij maakte het niet uit of het de doelpuntenmaker zelf was die hands maakte of een ploeggenoot daarvoor in dezelfde aanval."

De regel is op 1 juli veranderd. "Nu is de regel zo dat het niet meer hoeft te worden afgekeurd als de handsbal niet afkomstig is van de doelpuntenmaker, maar van een ploeggenoot daarvoor al. Dan moet de handsbal ook nog onbewust zijn, dan blijft de goal staan. Dat is hier het geval."

Ajax zou zich nog kunnen beklagen over gevaarlijk spel van Vellios, die met de voet hoog naar de bal ging. "Benjamin Tahirovic kwam er nog bij samen met Devyne Rensch", ziet Kees Kwakman op de beelden. Na het zien van een aantal herhalingen oordeelt Kwakman: "Nee, ik vind het geen gevaarlijk spel. Ik vind dat de voet van Vellios, je ziet een mooie roze schoen op het beeld, ver genoeg van het gezicht van beide Ajacieden af is."

Kwakman vindt dat Ajax niet moet klagen over het tegendoelpunt. "Zeker als dit de regel is. Ze moeten klagen over wat ze zelf op de mat hebben gelegd. Het was echt gewoon heel matig vandaag."

"In de eerste helft was er een periode waarin PEC gewoon drie goals had kunnen maken. In de tweede helft leek Ajax te denken: op dertig procent redden we het wel", besluit Kwakman.

