ESPN laat spuugincident na afloop zien aan Vasilios Zagaritis, die vol ongeloof reageert

Een supporter van Willem II liet zich kort voor het rustsignaal van het thuisduel met Almere City FC (0-2) van zijn slechtste kant zien. De betreffende supporter spuugde in de richting van Vasilios Zagaritis, die op het punt stond om een inworp te nemen.

Zagaritis praat na afloop van de belangrijke 0-2 overwinning van Almere City in de degradatiekraker in Tilburg met Toine van Peperstraten over het incident. De verslaggever wil weten of de linksback zag wat de boze fan nou precies deed.

''Nee ik heb het niet gezien'', aldus Zagaritis, terwijl hij de beelden van het incident krijgt voorgeschoteld door Van Peperstraten. ''Hij mist ook nog'', moet de vleugelverdediger eigenlijk wel lachen om het curieuze voorval.

''Ik wilde alleen maar ingooien, toen hij naar mij spuugde. Hij kan dat gewoon doen, daar kan ik weinig aan veranderen. Maar het had gelukkig geen invloed op mijn spel'', zo benadrukt Zagaritis na de belangrijke driepunter van Almere City.

Van Peperstraten werpt op dat Zagaritis gezien zijn verleden bij PAOK Saloniki en Parma wel wat gewend moet zijn. ''Ze schreeuwen daar je naam, en van dat soort dingen. Die clubs hebben gepassioneerde fans. Maar zoiets als vanavond heb ik nog nooit meegemaakt.''

In De Eretribune wordt er schande gesproken over de actie van de Willem II-fan. ''Het is echt heel vies'', verzucht presentatrice Aletha Leidelmeijer. ''Het is echt sensationeel als mensen boven de 65 jaar gaan rochelen'', is ook Jan Joost van Gangelen werkelijk verbijsterd.

''Hij (Zagaritis, red.) heeft niet in de gaten wat er gebeurt. Maar ik zou knettergek worden. Spugen is echt smerig'', keurt ook Bram van Polen de actie van de supporter van Willem II ten zeerste af.