ESPN is dolblij met besluit van Feyenoord: 'Maar dit is écht de laatste kans'

ESPN is dolblij met besluit van Feyenoord: ‘Dit is voor de supporters écht de laatste kans’

ESPN-presentator Jan Joost van Gangelen is dolblij met het besluit van Feyenoord om de palen en netten rond het veld in De Kuip weg te halen. Het verwijderen van de palen en netten maakt het werk voor de aanwezige medewerkers van ESPN, met name cameramensen, een stuk makkelijker, zo stelt Van Gangelen onder meer. Wel vreest hij dat als het toch misgaat, de palen en netten definitief zullen terugkeren in de Rotterdamse voetbaltempel.

De palen en netten stonden er al meer dan een jaar om te voorkomen dat er een voorwerp op het veld gegooid kon worden en de wedstrijd daardoor gestaakt of stilgelegd werd. Veel supporters wilden ze weghebben en dat is nu ook gebeurd, zo maakten de Rotterdammers eerder op de dag bekend.

Gevraagd of Van Gangelen blij is met het besluit van Feyenoord, is de presentator duidelijk. "Ja! Het was een soort straf. Er werden dingen gegooid, mensen zijn gewond geraakt. Maar élke wedstrijd van Feyenoord die we deden... Dit is vanaf deze kant al heel vervelend", verwijst hij in De Oranjezomer naar het beeld van netten achter de doelen.

"Maar we hebben met camera's op het dak gestaan, met hijskranen... Het is natuurlijk veelvuldig misgegaan." De druppel die de emmer deed overlopen was het aanstekerincident rondom toenmalig Ajacied Davy Klaassen. De middenvelder kreeg een aansteker op zijn hoofd gegooid en bloedde vervolgens flink.

"Toen hebben ze gezegd: 'Dit willen we helemaal niet meer!'", weet Van Gangelen. "Dat zag er toen heel lelijk uit en het is natuurlijk ook schandalig. Er werden wel meer dingen gegooid. Bij Europese wedstrijden gaan ze het overigens niet doen, want dan zijn ze bang dat het alsnog misgaat en dat ze Europees gestraft worden."

Voor ESPN maakt dat overigens niets uit, daar de rechten voor alle Europese clubtoernooien komend seizoen in handen zijn van Ziggo Sport. "Voor ons is dit héérlijk. Welke livewedstrijd van Feyenoord er ook is, je krijgt altijd van die berichten op social media: 'Jullie hebben wel je best gedaan, maar haal die kutpaal weg!' En het is ook echt vreselijk."

Van Gangelen hoopt dat het goed gaat zonder netten en palen in De Kuip. "Dit is voor Feyenoord en de supporters denk ik écht de laatste kans. Als het daarna weer fout gaat, gaat het gewoon nooit meer weg. Dan zit je altijd tegen een net aan te kijken."

Mede-tafelgast en Feyenoord-supporter Rutger Castricum vreest het ergste. "We weten toch allemaal dat het dan weer fout gaat?" Van Gangelen beaamt dat het 'inderdaad vaak weer fout is gegaan', maar heeft ook hoop. "Ze hebben toch ergens gevoeld: mijn club wordt genaaid. ik denk dat er een heel sterke straf op moet. Min drie of min zes punten, dan is het echt wel klaar."

Jack van Gelder, die ook aan tafel zit, is ervan overtuigd dat het 'niet lang goed gaat'. "Ze hebben een fantastische periode gehad onder Slot... Er zijn altijd dwazen, in ieder stadion. Ik hoop dat het goed gaat, het zou alleen maar fantastisch zijn. En áls er iets gebeurt, en er komt een boete, vind ik dat ze de boete moeten verhalen op de schuldigen", besluit Van Gelder.

