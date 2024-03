ESPN is dodelijk over één Ajacied: ‘Op zijn tempo loop je nooit een blessure op’

De analisten van ESPN zijn geschrokken van het niveau van Borna Sosa tegen Aston Villa. De Kroaat van Ajax speelde een afgrijselijke wedstrijd en mocht zich de 4-0 van de Engelsen hoogstpersoonlijk aanrekenen. Na afloop werd Sosa door de mangel gehaald.

Sosa bevond zich negentig minuten lang in een nachtmerrie. De linkervleugelverdediger gaf halverwege de eerste helft een slechte voorzet en was vervolgens verantwoordelijk voor een gevaarlijke situatie aan de overkant van het veld.

De Kroaat leed veel balverlies, was slordig in de eindpass en had het zwaar in de één-tegen-één met Leon Bailey. Bij de 4-0 van Moussa Diaby zette de linksback een volkomen onnodige sliding in, waarna de buitenspeler een vrije doortocht genoot.

"Sosa heeft ook lekker gespeeld, pff", begint Perez bij Studio Europa. Marciano Vink haakt daarop in. "Als je het tempo van Sosa aanhoudt, zul je nooit een hamstringblessure oplopen. Het gaat in een tempo... Hij maakt een fout en zijn tegenstander (Moussa Diaby, red.) is binnen drie seconden vijftien meter bij hem weg."

"Hij kan zes wedstrijden spelen, terwijl anderen tegen blessures aanlopen omdat ze zich het leplazerus lopen", gaat Vink verder. "Tegen Utrecht en Go Ahead zie je ze als team, dan krijg je het gevoel dat ze toch met elkaar kunnen strijden. Maar dit leek nergens op."

Perez is vooral verbaasd dat het voor de rest als een verrassing komt. "We zien Ajax toch niet voor het eerst voetballen dit jaar? Het lijkt alsof het elke keer een verrassing is. In de eerste helft hield Ajax het redelijk bij elkaar, maar ze hadden geen wapens om Aston Villa pijn te doen."

De score liep uiteindelijk op naar 4-0 voor Aston Villa. Sivert Mannsverk werd na ruim een uur spelen met een indirecte rode kaart van het veld gestuurd. Ahmetcan Kaplan, Josip Sutalo en Devyne Rensch moesten de strijd vroegtijdig staken met uiteenlopende blessures.

