ESPN herhaalt moment uit PSV - Ajax: ‘Een elleboogje in de ribben, niet lekker’

Zondag, 23 april 2023 om 20:19 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:24

Steven Berghuis liet zijn frustraties zondagmiddag aan het eind van de confrontatie met PSV (3-0 verlies) even de vrije loop. De rechtsbuiten van Ajax deelde een elleboogstootje uit aan Érick Gutiérrez en kwam weg met een gele kaart. "Een elleboogje in de ribbenkast is niet lekker", reageert ESPN-analist Kees Kwakman na afloop.

Berghuis deelde na het wegspelen van de bal een klap uit aan de Mexicaanse middenvelder van PSV. "Het is natuurlijk frustratie van Berghuis", weet Kwakman. "We hebben dat heel lang niet van hem gezien, maar dit komt af en toe nog eens boven, en doe je dit." Serdar Gözübüyük besloot geel te geven aan Berghuis. Kwakman kan daarmee leven.

Een karakteristiek ???????????? van Berghuis pic.twitter.com/4GEW7wtNli — Watisditnouweer (@Watisditdan_) April 23, 2023

"Qua intensiteit en dat soort dingen is het te weinig voor rood, maar Guti maakt er dan net weer even wat meer van", zegt Kwakman. In de FIFA-reglementen staat sinds enkele jaren een extra voorwaarde voor een overtreding waarbij geen intentie zit om de bal te spelen. Alleen als er sprake is van 'buitensporig geweld' of 'brutality' (wreedheid) dan dient een rode kaart gegeven te worden.

Berghuis was vlak daarvoor betrokken geweest bij het stakingsmoment in de topper. De Ajacied kreeg een bierbeker zijn kant op gegooid, waarna Gözübüyük de wedstrijd een kwartier staakte. "Ik zag het niet eens en heb niks gevoeld", reageert Berghuis schouderophalend bij de NOS. "Het is natuurlijk niet leuk, maar het hoort erbij..."

Ajax kwam tekort in Eindhoven. "Het is een uitslag die staat", zegt Berghuis. "Daar kun je niet omheen. Kwalitatief was het niet echt een goede topper, maar er was veel strijd. Bij 1-0 en ook 2-0 achter hebben we onze momenten gehad, maar voor ons wilde de treffer niet vallen. PSV was effectief." Berghuis gelooft in een resultaat over een week in de TOTO KNVB Bekerfinale. "Met deze ploeg kun je van PSV winnen, maar dan moet je wel goed zijn. PSV heeft vandaag verdiend gewonnen."