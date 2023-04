ESPN gaat los op pijnlijke flater van Steven Bergwijn: ‘Dit is komisch’

Zondag, 30 april 2023 om 20:04 • Laatste update: 20:19

Ajax en PSV zijn er niet in geslaagd om de bekerfinale in negentig minuten te beslissen. Een eigen doelpunt van Jarrad Branthwaite zorgde ervoor dat de Amsterdammers op voorsprong kwamen, maar invaller Thorgan Hazard trok de stand gelijk. Een verlenging en eventuele strafschoppen moeten nu een winnaar aanwijzen.

"Nog twee keer een kwartier van dit geweldige schouwspel", begint Kenneth Perez cynisch. "Wat heerlijk. De tweede helft kon ook niet erger dan de eerste helft. Weet je wie de enige is die met zijn hersens voetbalt? Joey Veerman. Ik probeer door alle ruis en opgefokte spelers door te kijken. Iedereen loopt compensatiegedrag te vertonen. De enige die rust heeft is Joey Veerman."

De grootste kans in de wedstrijd was voor Brian Brobbey, die Joël Drommel omspeelde maar daarna op de binnenkant van de paal schoot en daarmee verzuimde de 2-0 te maken. "Brobbey deed eigenlijk alles wel goed, maar hij raakt hem niet goed met zijn linkerbeen", aldus Kees Kwakman. Vervolgens toont de betaalzender een shot waarbij Bergwijn in het middelpunt staat. "Als hij blijft staan tikt hij die bal erin, maar hij denkt dat hij erin gaat en loopt naar Brobbey. Dit is natuurlijk wel heel komisch."