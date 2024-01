ESPN Eretribune zeer kritisch over Henderson: ‘Jezus Christus met vetrolletje’

Hugo Borst heeft geen enkel vertrouwen in Jordan Henderson. De voetbalcriticus heeft in De Eretribune op ESPN geen goed woord over voor de 33-jarige middenvelder, die deze week tekende bij Ajax. "Het beleid van Sven Mislintat wordt vrolijk voortgezet in Amsterdam", sneert Borst.

Henderson liet zijn contract ontbinden bij Al-Ettifaq en tekende vervolgens bij Ajax. De routinier moet de lijnen uit gaan zetten op het middenveld, maar Borst heeft daar bar weinig vertrouwen in. "Een speler van 33 jaar die als de verlosser wordt binnengehaald..."

"Een speler die van Jürgen Klopp te horen kreeg: 'Joh, volgend jaar ga je maar vijftien wedstrijden spelen. Kijk maar uit naar iets anders.'" In de talkshow worden beelden getoond van de medische keuring van Henderson bij Ajax. "Ik zie trouwens een klein vetrandje aan de buitenkant", zegt Borst. "Ik let daar altijd heel goed op. Daar zit een klein beetje vet, boven het broekje."

Het zit Borst ook dwars dat Henderson afgelopen zomer van Liverpool naar Saudi-Arabië trok. "Hij gaat dan ook nog zijn diepste overtuiging verloochenen... Hij kwam altijd op voor de lhbti-gemeenschap en ging vervolgens naar een land waar homoseksualiteit een doodzonde is. Met dat soort mensen heb ik niet veel op, maar ik ben ook wel een dominee."

Ook de beweegredenen van Henderson om naar Ajax te komen, wantrouwt Borst. "Dat hij dan vlucht naar het belastingparadijs Nederland, want dat heeft hij goed uitgekozen: in Nederland spelen is gunstiger dan in andere Europese landen... En hij denkt natuurlijk ook: de Eredivisie, dat moet ik nog wel aankunnen."

Presentator Jan Joost van Gangelen reageert cynisch: "Een heel positief verhaal, Hugo." Borst reageert: "Ik ben best een positief mens, maar ik kan hier niet veel van maken. Ik heb er niet zoveel vertrouwen in."

Borst concludeert: "Voor mij is Ajax nog altijd een club in verval, en ik heb sowieso al weinig vertrouwen in een tussentijdse aankoop. Statistisch gezien slagen die transfers zelden. Misschien wordt het geen miskoop, maar om nou te zeggen dat we Jezus Christus hebben binnengehaald..."

