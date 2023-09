ESPN Eretribune is er klaar mee: ‘Echt waar, het is altijd gezeik met die gozer’

Zaterdag, 2 september 2023 om 23:26 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:48

Joey Kooij zette zaterdagavond de wedstrijd tussen Heracles Almelo en Excelsior (3-1) 'op zijn kop' met een onnodige rode kaart, zo is de consensus aan tafel bij De Eretribune op ESPN. Hugo Borst haalt hard uit naar de scheidsrechter, die ervoor koos om Excelsior-aanvaller Lazaros Lamprou in de 56ste minuut zijn tweede gele kaart te tonen.

Kooij floot aanvankelijk voor een overtreding van Lamprou, die bij het afschermen van de bal met zijn hand in het gezicht zou zijn gekomen bij zijn tegenstander. De Griekse spits was het daar niet mee eens en haalde verhaal bij Kooij. Daarbij stuitte Lamprou boos de bal op de grond, waarna Kooij onverbiddelijk met een tweede gele kaart kwam. Dat is volgens de aangescherpte richtlijnen van de KNVB, die aanmerkingen op de leiding zwaarder wil bestraffen.

Borst vindt dat Kooij het anders had moeten oplossen. "Het is niet slim om te doen van Lamprou, maar aan de andere kant kun je het ook op een andere manier oplossen. Je kan ook tegen die gozer zeggen: 'Joh, één ding: torn niet aan mijn gezag. Laatste keer geweest!' Of je kijkt naar die trainer van: ik zou hem wisselen die gozer. Je zet nu de hele wedstrijd op zijn kop."

De voetbalcriticus is vernietigend over de scheidsrechter. "Echt waar, die Joey Kooij... Het is altijd gezeik met die gozer. Deze man heeft geen autoriteit en die wil het zo afdwingen. Over de rug van een voetballer." Jan Joost van Gangelen kan zich daarin vinden. "Ik ben het ermee eens als iemand op de scheids komt afstormen, meteen een kaart, maar hij stuit gewoon de bal op de grond", aldus de presentator.

"Hij gooit de bal niet eens weg", voegt Borst toe. Ook Karim El Ahmadi is het eens met Borst. "Nee, maar hier kun je echt niet een tweede gele kaart voor geven. Dat moet je kunnen aanvoelen", aldus de oud-middenvelder van Feyenoord.