ESPN doet Twente pikante transfersuggestie: ‘Zet er een kiss cam op!’

Manfred Ugalde staat voor een toptransfer naar Spartak Moskou. Het is nog de vraag wie de Costa Ricaanse clubtopscorer bij FC Twente moet opvolgen. In het ESPN-praatprogramma De Voetbalkantine doet presentator Wouter Bouwman een pikante suggestie: Sydney van Hooijdonk.

De vaders van Sem Steijn en Sydney van Hooijdonk, Maurice Steijn en Pierre van Hooijdonk, gooiden in het verleden al vaker publiekelijk met modder naar elkaar. Zo beschuldigde Van Hooijdonk Steijn bij Studio Voetbal van ‘duistere deals met bevriende zaakwaarnemers’ in zijn periode als trainer van NAC Breda. Steijn gaf op zijn beurt later aan Van Hooijdonk ‘een lul’ te vinden.

Nu Ugalde vertrekt bij Twente, waar Sem Steijn dit seizoen veel indruk maakt, kan het echter zomaar zijn dat de Tukkers in de zoektocht uitkomen bij Sydney van Hooijdonk. De Nederlandse spits moet bij Bologna genoegen nemen met een rol als tweede spits achter Joshua Zirkzee. Bouwman komt in De Voetbalkantine daardoor met een opvallende suggestie. “Sjoerd Mossou, het zou toch echt ge-wel-dig zijn als Sydney van Hooijdonk in de spits bij FC Twente komt te spelen, met achter hem op de nummer 10-positie Sem Steijn.”

“Dat zou echt fantastisch zijn”, antwoordt Mossou. “Dan maken we er een tv-programma van. Dan zetten we de vaders samen om de tribune. Met een special effect dat je vroeger altijd bij ‘All You Need Is Love’ had. Hoe heet dat ook alweer?

“De kiss cam”, antwoorden Bouwman en de eveneens aanwezige Robert Maaskant in koor. “Dan zet je de kiss cam op Pierre van Hooijdonk en Sem Steijn! Ik zie het ook wel gebeuren”, grapt Maaskant.

Sydney van Hooijdonk & Sem Steijn samen bij FC Twente? ?? "Dat zou echt geweldig zijn, dan maken we er ook een tv-programma van" ?? pic.twitter.com/Nepcos8A6B — ESPN NL (@ESPNnl) January 26, 2024

Bouwman vraagt vervolgens op meer serieuze toon of de vete tussen Pierre van Hooijdonk en Stem Steijn voor Twente een reden kan zijn om uiteindelijk niet bij Sydney van Hooijdonk uit te komen, mochten de Enschedeërs de spits van Bologna daadwerkelijk op een shortlist hebben staan.

“Ik kan me niet voorstellen dat als je Sydney van Hooijdonk als optie bespreekt, dat het dan niet ter sprake komt”, geeft Mossou aan. “Het moet dan haast wel ter sprake komen. Het zou ook wel een unieke reden zijn om een speler niet te contracteren.”

Pieter Zwart, hoofdredacteur van Voetbal International, denkt dat Twente het seizoen ook zou kunnen afmaken met Ricky van Wolfswinkel in de spits. De aanvaller fungeerde tijdens de eerste seizoenshelft als back-up van Ugalde. “Het is best lastig om in de winter een goede speler te halen. Dan is het soms verstandiger om dat geld even op zak te houden in plaats van een speler te halen halen die aanpassingstijd nodig heeft en waarschijnlijk niet meteen het verschil voor Twente gaat maken”, aldus Zwart.



