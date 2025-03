ESPN-analist haalt uit: ‘Als je Higler op zo'n wedstrijd zet, dan weet je dat dit gebeurt’

Kenneth Perez is geen fan van scheidsrechter Dennis Higler. Volgens de Deen heeft de arbiter de wedstrijd eigenhandig om zeep geholpen, zo laat hij weten bij Dit was het weekend van ESPN. Ook Kees Kwakman is kritisch op Higler.

Presentator Jan Joost van Gangelen trapt de discussie af: “We gaan het eerst over de scheidsrechter van dienst hebben.” Kenneth Perez vraagt lachend: “Waarom?”

Van Gangelen antwoordt: “Daar ontkomen we helaas vandaag niet aan. We beginnen met de tweede gele kaart van Penetra.”

Perez steekt van wal. “Je kan zeggen dat 2-2 een terechte uitslag is, maar je kan het niet los zien van de scheidsrechterlijke dwalingen. Het was er niet één, maar het waren er meerdere. Als je Higler op zo’n wedstrijd zet, dan weet je dat dit gebeurt”, beweert de Deense analist.

“Hij heeft daar wel een handje van om het totaal te laten ontsporen. Het is niet een hele goede scheidsrechter”, stelt Perez.

De voormalig profvoetballer probeert vervolgens in het hoofd van Higler te kruipen. “Ik kan mij er wel iets bij voorstellen dat hij denkt: ‘Hé, een duel, ik trek snel een kaart.’

Hij heeft net ook rood gegeven aan Ajax, dus dan ga je ook wat sneller AZ bestraffen. Maar je hoeft dit niet binnen een milliseconde te doen. Hij gaat te snel, en dan kun je het niet meer terugdraaien”, constateert Perez.

De ESPN-analist haalt een voorval van eerder in de wedstrijd aan. “Eerder in de wedstrijd wachtte hij af, had hij op zijn oortje al gezegd: ‘Het is een overtreding’, en dan floot hij. Je moet dit soort dingen net even iets langer de tijd geven. Als je uitzoomt, zie je weer dat de scheidsrechter de hoofdrol in deze wedstrijd pakt, en dat is jammer”, aldus Perez.

Tafelgast Kwakman vult Perez aan: “Hij laat zich waarschijnlijk beïnvloeden door Brobbey, die weer aan het rollebollen is. Dan denkt hij: ‘Ho, dat is wel een pittige tackle.’ Hij moet gewoon wachten, en desnoods zegt de vierde man: ‘Dennis, het is een gele kaart.’ Makkelie doet dat ook weleens; die wacht soms en hoort het dan op zijn oortje. Wat mij betreft is dat prima, als ze maar de juiste beslissingen nemen”, sluit Kwakman af.