Eser Gürbüz (17) lijkt held te worden van Heerenveen, maar Fortuna Sittard slaat laat toe

SC Heerenveen is er weer niet in geslaagd om te winnen in de Eredivisie. Robin van Persie zag zijn ploeg snel scoren, maar de voorsprong ook weer vlug uit handen geven tegen Fortuna Sittard, dat kort voor het einde een punt redde: 2-2. Supersub en debutant Eser Gürbüz scoorde voor Heerenveen, maar mag zich dus geen matchwinner noemen.

Heerenveen, dat de laatste drie wedstrijden verloor, kende een droomstart op eigen veld. Levi Smans draaide handig weg en zag een van richting veranderd schot in het doel ploffen. Vreugde in het Abe Lenstra Stadion, maar de juichstemming duurde slechts zeven minuten. Ilias Sebaoui veroorzaakte een strafschop en Kristoffer Peterson benutte vervolgens de penalty: 1-1.

Sebaoui maakte kort daarna zijn fout bijna goed, maar helaas voor hem verdween een schot net naast het doel. Beide ploegen zochten nadrukkelijk de aanval op in een onderhoudende eerste helft. Édouard Michut werd gevaarlijk namens Fortuna en Alireza Jahanbakhsh teisterde de lat. Een terechte gelijke stand derhalve na 45 minuten spelen in Friesland.

De beginfase van de tweede helft leverde een kans op voor Smans, die een kopbal naast het Limburgse doel zag verdwijnen. Slechts twee minuten later vloog een knal van Sam Kersten net naast. Fortuna kwam tweemaal goed weg, maar was dus ook gewaarschuwd door Heerenveen, dat de fans eindelijk weer een keer een zege wilde voorschotelen.

Met nog ruim twintig minuten te spelen sloeg het noodlot toe voor Ivo Pinto. De rechtsback kreeg bij een verdedigende actie vol de bal in zijn gezicht. Pinto bleef een poosje roerloos op de grond liggen en werd behandeld terwijl er doeken om hem heen werden geplaatst. Hij verliet uiteindelijk per brancard het veld in Heerenveen.

Fortuna loerde op de counter en had pech toen een kopbal van Ezequiel Bullaude werd gekeerd door Mickey van der Hart. De spanning nam toe naarmate de tijd wegtikte. Beide ploegen wilden dolgraag winnen na een matige serie sinds het begin van het nieuwe jaar. Bij Heerenveen was vooral Smans zeer bedrijvig in de slotfase.

Van Persie had een gouden hand van wisselen. De pas zeventienjarige Gürbüz, die zijn eerste minuten maakte in de hoofdmacht, bracht Heerenveen in de 81ste minuut aan de leiding. Grote vreugde bij zijn trainer en de Heerenveen-fans, want een zege leek opeens dichtbij. Fortuna had andere plannen: Rodrigo Guth kopte een minuut voor tijd raak uit een corner.